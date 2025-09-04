Skleněné rostliny mezi živými. Návštěvníci botanické si je mohou snadno splést

Botanická zahrada v Liberci dočasně rozšířila své sbírky o nevšední exponáty ze skla. Některé si lze snadno splést s živými rostlinami. Skleněný hmyz, květiny či ptáci představují tvorbu renomovaných autorů spjatých s severočeským sklářstvím a jeho tradicí. K vidění jsou také přírodou inspirované šperky a další objekty, které si běžně člověk s prací nad kahanem nespojuje.

„Každé z vystavených děl je výsledkem soustředěné práce, řemeslné zručnosti a citlivého vztahu k materiálu a přírodě,“ míní kurátorka výstavy Květy ohně Adéla Mende. Instalace v nejstarší botanické zahradě v Česku má lidem mimo jiné zprostředkovat dialog mezi přírodou a sklem.

Skleníky zdobí křehké a realistické rostliny Ivony Šuchmannové, foukaní ptáčci Karla Sobotky rozjasňují japonskou expozici vedle voliéry papoušků.

Dále mohou návštěvníci obdivovat na kamenech umístěné brouky Jiřiny Štrynclové, květenu českých luk od manželů – uměleckých sklářů Evy a Karla Urbanových nebo exotické strelície od Marie Horčičkové.

Žlutokap výjimečně prodali z Austrálie do Liberce, teď se jej podařilo opylit

Také expozice orchidejí se rozšířily o nové originální kultivary. Na rostliny drátkované ze skleněných komponentů se zaměřila Marcela Růžičková a závěs z čirého skla poeticky nazvaný „Vodopád z jizerské rosy“ z dílny Kláry Jägerové rámuje pohled z balkonu do expozice pravěku.

Sklářka Kamila Parsi vystavuje v zahradě své rozměrné dílo „Ticho“ a v pavilonu velkých kaktusů přibyly fantaskní objekty Karolíny Kopřivové, jež se často inspiruje podmořským světem.

Výstava Květy ohně v botanické zahradě v Liberci potrvá do konce září 2025.
„Květiny patří ke sklu a sklo ke květinám. Jedno podtrhuje krásu toho druhého. Přijďte do zahrady nasát nejen vůni květin, ale také obdivovat mistrovství našich sklářů,“ zve Květa Vinklátová, náměstkyně pro cestovní ruch Libereckého kraje.

Výstava, která byla součástí programu Crystal Valley Week, potrvá do konce září.

