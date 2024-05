Zemřel sklář Novotný, legendu foukaného skla znali od Nového Boru po New York

O jeho úmrtí dnes na sociálních sítích informoval Liberecký kraj, s nímž sklář spolupracoval na projektu Křišťálové údolí (Crystal Valley).

Sklářský mistr, pedagog a podnikatel Petr Novotný se narodil 9. února 1952 v Ústí nad Orlicí. V letech 1967 až 1969 absolvoval nejprve odborné učiliště sklářské a pak do roku 1972 Střední průmyslovou školu sklářskou v Novém Boru.

Po vojně začal pracovat v novoborském podniku Crystalex. Už v 80. letech minulého století se zúčastňoval zahraničních sympozií, později vedl sklářské kurzy nejen v Novém Boru, ale i v zahraničí. Ostatně už tehdy měl svoji malou sklářskou pec, s kterou si začal přivydělávat.

„Nebylo to nelegální, chodil jsem do práce. Ale pochopitelně přišlo udání a policie,“ vzpomínal před časem Novotný, který se začal zaměřovat na výrobu například replik skla u historických předmětů.

Roku 1992 byl Novotný u rekonstrukce zchátralé budovy bývalé německé barvírny látek v Lindavě, kde spolu s technologem Liborem Fafalou a uměleckým ředitelem, designérem Bořkem Šípkem otevřeli v roce 1994 uměleckou sklárnu Ajeto.

„Po revoluci byla radost podnikat. Dnes je to těžší. Už jen kvůli administrativě. Je to těžké a unavující a podle mě i zbytečné,“ posteskl si před několika lety sklář.

Firma roku Libereckého kraje

Sklárna získala v roce 2014 prestižní ocenění Firma roku Libereckého kraje 2014. O tři roky později prodal Novotný lindavskou sklárnu Ajeto firmě Lasvit a areál v Novém Boru přejmenoval na Novotny Glass Centrum. V roce 2019 pak získal titul Živnostník roku.

O své zkušenosti se dělil s budoucími skláři od Nového Boru po New York.„Budoucnost vidím v uměleckém skle a ve specializované výrobě. U nás se dá budoucnost dobře předvídat. Stačí se podívat na Západ. To, co je tam, bude brzy i u nás,“ prorokoval tehdy.

Jeho díla dnes zdobí královské rezidence i světové galerie. Úspěch mívá ale vysokou daň. Petr Novotný za to zaplatil hořkým koncem přátelství s Bořkem Šípkem i přiznáním spolupráce s StB. „Je to, jako by mě znásilnili. Nemám den, kdy bych na to nemyslel, i když jsem nikdy nikomu neublížil,“ otevřeně prohlásil o spolupráci s komunistickou státní policií Novotný.

