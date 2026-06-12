Upravená putovní hra Českým rájem je vhodná i pro výlety prarodičů s dětmi

Novou podobu má v Českém ráji putovní hra za pověstmi. Je rozdělená na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. V tiskové zprávě o tom dnes informoval za Sdružení Český ráj Pavel Charousek.
Putovní hra Českým rájem je už více než 20 let součástí nabídky infocenter v tomto regionu. Původní formát, kdy ke splnění všech úkolů byly potřeba měsíce až roky, ztratil na atraktivitě, proto se organizátoři rozhodli hru rozdělit na jednotlivé pověsti. Zatím jsou hotové trasy pro čtyři z 12 a začátek i konec putování je v docházkové vzdálenosti od zastávek veřejné dopravy.
"Naším cílem bylo vytvořit koncept, který ze společného výletu odstraní jakýkoliv stres. Babičky a dědečkové nemusí složitě plánovat trasu ani nosit v hlavě, jak děti zabavit. Hra je vede sama. Stačí jen vystoupit z vlaku, vyzvednout si hrací plán a užít si společný čas plný smíchu a objevování v nádherném prostředí Českého ráje," uvedla za realizační tým projektu Lenka Bevilaqua ze Sdružení Český ráj.
Princip hry je jednoduchý a obejde se bez moderních technologií, které děti často odvádějí od vnímání reality. "Stačí si na webu zdarma stáhnout nebo v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tužku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích. Když štítek najdou, tužkou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu," uvedl Charousek.
Trasy jsou vhodné zejména pro děti od čtyř do osmi let věku, připravené jsou pro ně čtyři příběhy. V Dolním Bousově pomáhají vodníku Čeperkovi hledat ztracené knoflíky, v Turnově se skřítky objevují sílu drahých kamenů, v Železném Brodě je víla Jizerýna zasvětí do sklářského řemesla a v Lomnici nad Popelkou zachraňují mýto na kupecké stezce. "Pro ty, kteří si chtějí cestu ještě více zpestřit, jsou na Spotify připraveny audiopohádky ke každému místu," dodal Charousek.