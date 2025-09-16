Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Matěj Klimša
  17:52aktualizováno  17:52
Pitná voda pro tisíce lidí z českého příhraničí bude od příštího roku proudit z nové úpravny v libereckém Machníně. Stavba je prvním projektem financovaným z Fondu Turów, do kterého poslala peníze polská strana.

Vodní zdroje ohrožuje těžba v Polsku. Na místě, kde ještě před pár lety stála zavřená budova úpravny z 30. let minulého století, je dnes moderní zařízení, které má zajistit dostatek pitné vody zhruba pro šestnáct tisíc lidí z Hrádecka a Chrastavska.

Podle Michala Maděry, ředitele firmy, která úpravnu vody v Machníně na Liberecku postavila, teď přijde na řadu ještě kolaudace nové budovy a spuštění zkušebního provozu.

Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
„Ten je potřeba k tomu, aby se vyzkoušelo, že všechno funguje tak, jak má, a že výroba pitné vody splňuje všechny legislativní parametry,“ vysvětlil generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák. Zkušební provoz bude trvat celý příští rok, kdy voda poteče do sítě v okolí.

Zajištění pitné vody pro obce poblíž dolu Turów je prvním projektem, který se spolufinancoval z peněz ve fondu, jež přišly od polské strany. „Naplňují se výsledky jednání, která začala asi před deseti lety, kdy bylo jasné, že Polsko chce rozšiřovat těžbu směrem k českým hranicím,“ připomněl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Z fondu Turów se na stavbu využilo téměř 110 milionů korun. Dalších 55 milionů šlo ze státního fondu životního prostředí.

Až 45 litrů za sekundu

Celá stavba stála zhruba 165 milionů korun. Z původní úpravny nezůstalo nic. „Proběhla demolice a revitalizovalo se tu pět vodních zdrojů. Nová úpravna je projektována maximálně na 45 litrů za sekundu. V průměru může běžet asi kolem dvaceti,“ přiblížil výkonnost Špičák.

Samotné napojení na obce v příhraničí pak bude možné po dokončení zhruba dvanáct kilometrů dlouhého přivaděče. „Stavba pokračuje dobře a není nijak zásadně problematická. Z našeho pohledu jsme v předstihu, už se blížíme k osmi kilometrům,“ popsal Špičák, podle kterého bude přivaděč hotový zhruba za rok.

Oblast je teď zásobována pitnou vodou z Uhelné u Hrádku nad Nisou. „Bez úpravny bychom se do budoucna neobešli, protože vodní zdroje, které na Hrádecku jsou, ztrácejí svoji kapacitu,“ objasnil starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský. Dosavadní zdroj vody v Uhelné bude po zprovoznění úpravny odstavený.

Nová úpravna v Liberci zajistí vodu pro regiony postižené těžbou v dole Turów

Kromě přivaděče se ještě budují vodovody v Horním Vítkově a ve Václavicích. „Stavba jde podle harmonogramu a myslím si, že se nám docela daří. Hotové to bude asi kolem příštího léta,“ doplnil starosta Farský.

Zásobování příhraničních obcí pitnou vodou z Machnína je jedním z projektů, které pomohou dotčeným obcím, aby se vypořádaly s dopady důlní činnosti v Turówě. „Nejpozději příští rok začneme stavět první opatření i na Frýdlantsku, protože tam jsou taky potřeba,“ věří Půta.

