Klokan Kevin, ke kterému poslal policisty dispečink, skákal po silnici od Bohatic ve směru na Mimoň. Hlídka z České Lípy spatřila zvíře u krajnice.
„Byl sice rozrušený, ale přesto plný energie. Nijak se nenechal rozhodit auty jedoucími v opačném směru jízdy a dle pravidel silničního provozu pokračoval po pravé straně ve svém hopsání směrem na Mimoň,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.
Na výjezdu z Bohatic se policistům podařilo klokana nasměrovat ze silnice do bezpečí přilehlé cesty a zahrady.
„Zde proběhlo ’sportovní klání’, během kterého se klokan snažil nejen unikat, ale zároveň důkladně otestoval fyzickou kondici zasahujících policistů. Nakonec se jej podařilo nasměrovat k plotu a za použití doporučené techniky bezpečně odchytit,“ upřesnila Jeníčková.
Znaveného klokana poté předali jeho majiteli. „Celý zásah se obešel bez újmy na zdraví jak u policistů, tak u samotného hlavního aktéra, který se v tomto chladném počasí vydal na dobrodružnou cestu,“ dodala mluvčí.
