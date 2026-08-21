Úřad v České Lípě zaregistroval všech pět kandidátů pro volby do Senátu

O post senátora bude na podzim na Českolipsku usilovat pět kandidátů. Městský úřad v České Lípě zaregistroval všechny přihlášené zájemce pro obvod 36, vyplývá z údajů na úřední desce radnice. Dnes vyprší lhůta, v níž musí úřad o registraci rozhodnout. První kolo senátních voleb se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Počet kandidátů pro obvod 36 je nejnižší od vzniku Senátu v roce 1996. Před šesti lety mohli voliči vybírat z deseti uchazečů.
Místo v Senátu bude podruhé obhajovat Jiří Vosecký, který je senátorem od roku 2014. Předchozí dva mandáty získal za Starosty pro Liberecký kraj (SLK), tentokrát kandiduje jako nezávislý kandidát.
Za SLK kandiduje liberecký hejtman Martin Půta, hnutí ANO postavilo poslankyni a starostku České Lípy Jitku Volfovou, občanští demokraté stejně jako před šesti lety Víta Vomáčku a komunisté tentokrát vsadili na Leoše Hamrského.
Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. Před šesti lety vyhrál Vosecký, který ve druhém kole porazil Vomáčku, když získal 52,87 procenta hlasů. V prvním kole tehdy volilo 31,70 procenta voličů a ve druhém 11,40 procenta.
Přehled kandidátů pro senátní obvod 36
Navrhující strana seskupení Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO 2011 Jitka Volfová
ČSSD Jaroslav Křupala
KSČM Leoš Hamrský Miloš Tita
Nezávislý kandidát Jiří Vosecký, senátor Riedl Jan
ODS Vít Vomáčka Vít Vomáčka
Piráti Petr Jeník
Spolehnutí Petr Skokan
Starostové pro Liberecký kraj Martin Půta Jiří Vosecký, senátor
SPD Libor Křenek
TOP 09, SEN 21 a KDU-ČSL Libor Šmejda
Trikolóra Jaroslav Štěrba
zdroj: ČTK