Dřív pacienti o ledvinu přicházeli, dnes ji v Liberci robot zachrání

Lada Válková
  16:32aktualizováno  16:32
Liberecká urologie slaví 70 let. Významného posunu dosáhly diagnostické metody, cenným pomocníkem se ukázal robot, díky němuž stoupá počet operací – jsou šetrnější a rekonvalescence pacientů podstatně kratší.
Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...

Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila v moderní lékářské centrum. | foto: archiv KNL

Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...
Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...
Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...
Primář liberecké urologie Jan Mečl s přístrojem na mimotělní drcení ledvinových...
5 fotografií

Když měl v minulosti pacient nádor ledviny, ve většině případů opouštěl nemocnici bez ní. Po operaci absolvoval v průměru dvanáctidenní hospitalizaci. Robotická operativa v posledních letech v Krajské nemocnici Liberec (KNL) přináší zásadní změny, které pacientům zlepšují život.

„U většiny pacientů, kteří mají nádor ve stadiu T1 nebo T2 do nějaké velikosti, se dá z ledviny roboticky odstranit, dá se to resektovat. A ledvina člověku zůstane zachovaná, což je pro něj velký rozdíl,“ líčí Vladimír Šámal, primář urologického oddělní v KNL, které vzniklo v roce 1956 jako šesté v Československu.

Dříve zde operovali nádory ledvin v pozdějších stádiích, kdy už lidem působily potíže – krváceli a měli bolesti. Dnes se však díky magnetické rezonanci, ultrazvuku nebo CT, kam lidé chodí z jiných důvodů, daří velké množství nádorů odhalit náhodně.

Počet operací strmě narostl

„Člověk sní něco k jídlu, co mu úplně nesedne a má žlučníkovou koliku. Jde na ultrazvuk nebo jiné zobrazovací vyšetření a my u toho třeba objevíme malý nádor ledviny, který potom roboticky odstraníme,“ nastiňuje Šámal. Dříve by pro něj bylo něco podobného nemyslitelné.

„Od roku 2023, kdy je robot da Vinci v provozu, počet operací strmě narostl. Pacienti dneska robotickou operativu vyhledávají,“ říká primář, jenž působí v Liberci třicet let.

Celkový počet robotických operací v krajské nemocnici dosáhl kolem Vánoc tisícovky. Provádějí je zejména urologové, robot pomáhá ale i v dalších oborech, jako jsou chirurgie či gynekologie.

„My děláme zhruba polovinu operací, po čtvrtině připadá na ostatní odbornosti,“ upřesňuje Šámal. Za svůj kariérní život se učil prostatu operovat třemi různými způsoby.

Zpočátku byl u každé robotické operace, časem začali vzdělávat druhý tým a na podzim budou školit třetí. S tím souvisí i plán na pořízení dalšího robotického systému.

Nedostatek urologů

Když Šámal na urologii začínal, propouštěli pacienty po operaci za sedm až osm dní. Dnes mohou po robotické operaci zpravidla za tři až čtyři dny domů.

Nejčastěji v nemocnici léčí – především chirurgicky – onemocnění ledvin, močovodů, močového měchýře a u mužských pacientů zevního genitálu.

Oproti Praze, kde je péče dostupná, protože mají na sto tisíc obyvatel sedm urologů, jsou v Liberci na stejný počet obyvatel pouze tři. Potřeba by jich bylo podle primáře alespoň pět. Důsledek pro pacienty je zřejmý, na urologickou péči musejí několik měsíců čekat. Na urologickém oddělení pracuje třináct lékařů.

„Řada z nich jsou ve specializačním vzdělávání, ale všechno to jsou mladí lidé s chutí do práce a pozitivním vztahem k medicínskému povolání i pacientům,“ konstatuje Šámal, kterého to naplňuje optimismem do budoucna. Na straně druhé totiž stojí jeho zkušenost z Lékařské fakulty v Hradci Králové, kde vidí, že studenti o urologii nemají zájem.

Vítězíme i nad nedávno smrtelnými nádory, říká primář liberecké urologie

„Když se jich v pátém ročníků zeptám, jestli někdo chce dělat urologii, tak se mi několik let nestalo, že by někdo řekl, že jo,“ popisuje. I když svou otázku zobecní a zjišťuje zájem studentů o chirurgický obor, ani zde se mu nedostává kladné odpovědi.

„Nikdo nechce dělat chirurgii. Je to dlouhá strastiplná cesta. Než se to řemeslo člověk vyučí, tak to trvá. Atestaci má nejdřív za sedm let a než reálně umí nebo může operovat sám, tak to trvá deset patnáct let,“ zamýšlí se. K tomu je třeba připočítat odpovědnost a další zátěž.

„Příslužby, služby… nesete si domů, jestli se to povedlo, nebo nepovedlo, jestli se to zahojí, nebo nezahojí,“ dodává. Podle Šámala studenti dávají přednost kariéře praktiků nebo očních lékařů, což vnímají jako pohodové obory.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Na seznam kulturního dědictví Zlínského kraje přibyla obchůzka ze Žlutavy

ilustrační snímek

Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje přibyla mikulášská obchůzka ze Žlutavy na Zlínsku. Její zvláštností je bohaté...

11. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

V Neratovicích začne přestavba křižovatky mezi Mládežnickou a Masarykovou ulicí

ilustrační snímek

V centru Neratovic na Mělnicku začne v nejbližších týdnech přestavba křížení Mládežnické a Masarykovy ulice. Na křižovatce mimo jiné přibudou semafory. Práce...

11. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Zlínský kraj chce v dotazníku zjistit, jaké sociální služby lidé potřebují

ilustrační snímek

Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují. Jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří...

11. května 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Vysočina začne připravovat stavbu centrální prádelny za 585 milionů korun

ilustrační snímek

Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů...

11. května 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Liberci testují technologie, které umožní rychle reagovat na potíže seniorů

ilustrační snímek

Speciální podložka v posteli, SOS tlačítka, senzory, které sledují teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu dusičitého v pokoji, a další chytré technologie testují...

11. května 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Lanškroun hostil sportovní dřevorubce. V kategorii žen zaválely sestry s maminkou

Zdeněk Mařas a Martin Kalina. (8. května 2026)

Poslední kvalifikační závod série Stihl Timbersports přilákal do Lanškrouna závodníky z celé republiky i davy diváků. O vítězství tradičně rozhodovaly rychlost, přesnost a síla. Na letošní...

11. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Lidé věří v nesmrtelnost a tak se v rodinách nedebatuje o dědictví. Soudy pak mají moc práce

dědictví - notář vše neohlídá

Tomu továrnu, tomu jachtu, tomu chalupu. Dědictví může být požehnáním, ale také natropit pěkný nepořádek ve vztazích. Ukazuje se ale, že se na toto téma v rodinách neradi bavíme. Co nás od toho...

11. května 2026  17:09

Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního plánu, který nechalo zpracovat MMR

ilustrační snímek

Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního rozvojového plánu ČR (ÚRP), který nechalo zpracovat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Do konce týdne zašle k...

11. května 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Ve Zlíně bude vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek

ilustrační snímek

Ve Zlíně bude od středy vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek. Salon filmových klapek, který je součástí doprovodného programu Zlín Film...

11. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Největší sucho bylo v ČR minulý týden, na třetině území zůstává nejhorší stupeň

ilustrační snímek

Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší...

11. května 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Přerovské úředníky čeká stěhování, přesunou se do nového sídla magistrátu

PĹ™erovskĂ© ĂşĹ™ednĂ­ky ÄŤekĂˇ stÄ›hovĂˇnĂ­, pĹ™esunou se do novĂ©ho sĂ­dla magistrĂˇtu

Přerovský magistrát čeká od druhé poloviny května velké stěhování, přes sto úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu. Stěhování...

11. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Na Karláku. Leháro a sluníčko potěší i nejedno srdíčko.

vydáno 11. května 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.