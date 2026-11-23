Restitučními nároky rodiny se zabývají také další soudy. Obrat v letité kauze přinesl nález ÚS z roku 2024. Justice podle něj musí vycházet z rozhodnutí z roku 1947, kterým ministerstvo vnitra zachovalo Karlovi des Fours Walderodemu československé občanství.
Řízení před jabloneckým soudem začalo podle justiční databáze už v roce 2004, postupně padlo více částečných rozsudků.
Liberecká pobočka krajského soudu naposledy loni potvrdila, že Kammerlanderová má nárok na zhruba tři desítky parcel v katastru Jenišovic a 14 pozemků v katastru Železného Brodu. Podle dostupných informací šlo o lesní a zemědělské pozemky. Verdikt obstál i před Nejvyšším soudem.
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Pozemkový úřad v ústavní stížnosti trval na tom, že se Walderode provinil za druhé světové války proti československému státu, a proto nesplnil podmínky pro restituci majetku.
Soudy podle úřadu tendenčně hodnotily důkazy a nepřípustně omluvily náklonnost Walderodeho k nacistickému režimu jeho vyšším společenským postavením a snahou o ochranu života. ÚS ale označil stížnost úřadu za neopodstatněnou.
„Zohlednění jeho sociálního postavení v době protektorátu nepředstavuje nepřípustnou omluvu kolaborace, ale zasazení jeho jednání do dobového kontextu. ÚS považuje za ústavně souladný závěr krajského soudu, že aby původní vlastník v této exponované pozici přežil a mohl skrytě pomáhat, musel formálně vykazovat určité nezbytné minimum loajality vůči německému státu,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajkou Danielou Zemanovou.
Se samostatnou stížností neuspěly ani Jenišovice na Jablonecku. Soud ji odmítl jako zčásti nepřípustnou, zčásti zjevně neopodstatněnou.
Dílčí úspěchy Kammerlanderové
Walderode přišel jako občan německé národnosti o rodový majetek v roce 1946 na základě Benešových dekretů. V roce 1947 Walderodemu úřady československé státní občanství vrátily. Zabraný majetek už ale nestihl získat nazpět, po komunistickém puči v únoru 1948 totiž emigroval a o občanství znovu přišel. V roce 1992 ministerstvo vnitra Walderodemu československé občanství opět navrátilo.
Restituci majetku ale dlouho brzdily spory o to, zda Walderode spolupracoval za války s nacisty a zda si uchoval občanství. Kammerlanderová, vdova po Walderodem, si tak připisovala spíš jen dílčí úspěchy.
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Šance rodu na vrácení majetku vzrostly na základě předloňského nálezu ÚS. Podle něj justice musí vycházet z rozhodnutí z roku 1947, kterým ministerstvo vnitra zachovalo Walderodemu československé občanství.
Předchozí verdikty tento akt označovaly za nicotný, tedy takový, který nemá žádné právní účinky. Bez toho Walderode nesplňoval podmínku zachování občanství, podstatnou při uplatňování restitučního nároku.
Loni v září soud v Semilech částečným rozsudkem rozhodl o vydání jednoho pozemku v Turnově - Daliměřicích. U dalších zhruba 60 pozemků návrh o vydání zamítl kvůli tomu, že parcely patří soukromým osobám, a Kammerlanderová tak musí žádat pozemkový fond o finanční náhradu.
Odvolací Krajský soud v Hradci Králové pak letos v říjnu semilské rozhodnutí zrušil. Je podle něj zapotřebí přesněji identifikovat více než tisícovku pozemků, o které Kammerlanderová žádá. Krajský soud ale zároveň výslovně sdělil, že restituce je důvodná.
Letos v únoru také semilský soud jiným rozhodnutím určil, že Kammerlanderové náleží mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově.