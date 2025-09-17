Pokus o vraždu mezi Vietnamci, za napadení manželů sekáčkem dostal muž 18 let

Cizinec byl obžalovaný z pokusu o vraždu a hrozil mu až výjimečný trest, neboť útok vedl vůči těhotné ženě a vícero lidem. K činu se přiznal a u soudu ho opakovaně litoval. Tvrdil, že v tu chvíli nevěděl, co dělá.
Verdikt zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.
Součástí rozsudku je, že obžalovaný musí napadenému páru zaplatil skoro 2,6 milionu korun, jde o bolestné a náhradu nemajetkové újmy. Navíc má zaplatit zdravotní pojišťovně skoro 500 tisíc korun jako úhradu nákladů za jejich léčení.
Čekal jsem, že zemřu. Muži po napadení sekáčkem zůstala jizva přes půl hlavy
Obžalovaný před rokem a půl na ulici nejprve zasadil svému obchodnímu partnerovi 32 centimetrů dlouhým sekáčkem čtyři údery do hlavy. V dalších ranách mu zabránil švagr napadeného muže, který mu přišel na pomoc.
Obžalovaný poté vběhl do prodejny potravin a podle kamerového záznamu to vypadalo, že tam někoho hledá. Poté znovu vyběhl na ulici a sekáčkem zasadil tři rány do hlavy třicetileté manželky napadeného muže, která mezitím vyběhla ven, aby pomohla svému zraněnému manželovi.
Závažnost zranění hlavy obou napadených lidí byla podle soudce Richarda Skýby jedním z důvodů pro tak vysoký trest, přestože nešlo o dokonanou vraždu.
„Ten útok byl sice pokus, to je pravda, ale s trvalými následky pro oba. A to závažnými. V podstatě doživotní pro poškozeného, takže tam to nelze pominout,“ řekl soudce novinářům.
Jen z výčtu poranění je podle něj zřejmé, že oběma šlo o život a přežili jen díky včasnému lékařskému zásahu.
Poslední kapkou byla faktura za elektřinu
Násilný čin ve vietnamské komunitě se stal loni 15. března v Mánesově ulici v Jablonci, kde bydlel čtyřiatřicetiletý obchodní partner obžalovaného. Spory měli dlouhodobé. Quang Hung Phung tam za ním přijel, aby s ním vyřešil nedoplatek za více než 400 tisíc korun za elektřinu z provozu společné restaurace.
„Paradoxně poslední kapkou v tom všem byla faktura za elektřinu, za kterou poškozený nemohl. Objektivně byla spotřebovaná, tam není co řešit. To, že bylo prudké zdražení v těch letech, kdy fakturace probíhala, to bohužel je záležitost jiná,“ dodal soudce.
Obžalovaný soud nepřesvědčil o tom, že jednal impulsivně. Při výpovědi u soudu uvedl, že chtěl z kufru auta vytáhnout nějaký dokument, když však uslyšel slovo, jež v překladu do češtiny znamená „likvidace“, sáhl po sekáčku a zaútočil.
Tvrdí, že si z toho mnoho nepamatuje a ani neví, jak se na místě objevila manželka napadeného. Soud mu ani neuvěřil, že nevěděl o těhotenství ženy, jež byla v pátém měsíci. I proto jeho obhájce Richard Němec očekává, že se odvolá.
Vietnamce soudí za napadení těhotné ženy sekáčkem. S manželem mě okrádali, tvrdí
„Protože bylo obžalobě vyhověno v plném rozsahu a s ohledem na ty námitky, které klient uplatnil v průběhu řízení, tak bych očekával, že to odvolání bude chtít podat. Ale bude to záviset na něm,“ řekl novinářům Němec.
Státní zástupkyně Petra Pazderková byla s hodnocením důkazů ze strany trestního senátu spokojená. „De facto soud rozhodl ve smyslu podané obžaloby,“ řekla Pazderková. „Pokud jde o uložený trest, tak ho uložil o rok nižší, než byl můj návrh. V tomto směru počkám na písemné odůvodnění rozsudku a poté se rozhodnu, jestli odvolání podám, nebo nikoliv,“ dodala.
8. dubna 2025