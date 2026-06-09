Uvnitř opravovaného bazénu v Liberci je už patrné, jak se promění

Uvnitř městského plaveckého stadionu v Liberci, jehož oprava začala předloni na podzim, je už patrné, jak se prostory promění. Práce potrvají ještě rok. Hotovo má být 9. června 2027 a provoz zahájí areál s třemi bazény, saunami, fitness a pizzerii nejspíš o čtvrt roku později. Takřka kompletní rekonstrukce stadionu si vyžádá přes 800 milionů korun bez daně. Štěpán Verner ze zhotovitelské společnosti Metrostav míní, že po stavební stránce už na bazénu není nic, co by stavbaře mělo překvapit.
"Možná nás může trošku ještě potrápit technologie, co se týče vytápění," řekl dnes Verner novinářům.
Nejdále pokročily práce v prvním patře, kde je vstup do stadionu a kde budou wellness a fitness. "Ve wellness už chystáme na tento týden betonáž podlahové mazaniny, tak abychom tam mohli začít potom pokládat dlažbu, případně obklady a nějakým způsobem chystat vestavby saun, parních kabin a tak dále. Totéž teď probíhá v rámci budoucího nového fitness. Tam pokládáme polystyreny a začínáme pokládat potrubí pro podlahové vytápění," uvedl Verner.
Ve vstupní hale je již také patrné, kde bude recepce a pokladny. Vyvedená tam je i kabeláž pro turnikety. Přes ně budou návštěvníci vybavení čipovými hodinkami vcházet dovnitř a pak pokračovat po schodech dolů, kde dříve bývalo fitness. Nově tam bude 15 převlékacích kabin a přes 700 skříněk pro odložení věcí.
Jiný oproti minulosti bude i přístup do bazénové haly, povede z šatny kolem malého výukového bazénu. Nyní je ale ještě v celé bazénové hale lešení, je postavené v řadách v padesátimetrové délce velkého bazénu. "Je to prostorově zhruba asi 24.000 kubických metrů. A to lešení vyplňuje celou bazénovou halu tak, abychom mohli pracovat na podstřeší, kde je potřeba plošně zavěsit veškeré instalace a potom rastr. Na to se pak zavěsí kazety z tahokovu a budeme mít jednolitý uzavřený podhled," uvedl Verner.
Lešení podle něj začnou stavbaři postupně odstraňovat v průběhu léta a od podzimu budou dávat obklady na opravenou vanu velkého bazénu. "Nejdřív bude nutné aplikovat hydroizolační stěrku, potom provést zátopovou zkoušku, abychom zjistili, že opravdu funguje, a pak teprve se začne obkládat," dodal.
Pro krytý plavecký stadion na Tržním náměstí v Liberci jde o první takto rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1984. Z budovy zůstal jen skelet, jinak bude vše nové. Původní architektonický styl, jehož autorem je Pavel Švancer, ale zůstane zachovaný. To platí i pro barevnost, nadále bude převládat červená a bílá, což jsou tradiční barvy Liberce.
Hlavním důvodem rekonstrukce stadionu je výměna starých technologických zařízení, oprava střechy, zasklení budovy i netěsnící vany hlavního bazénu. Součástí modernizace je také výměna červeného toboganu za nový a obnova ikonické mozaiky ve vnitřních prostorech.