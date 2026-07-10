V areálu liberecké univerzity začaly práce na nové budově E2 za půl miliardy Kč

V areálu Technické univerzity v Liberci začaly práce na nové budově E2. Uzavřená je kvůli stavbě přilehlá část Bendlovy ulice, řekl dnes ČTK mluvčí univerzity Radek Pirkl. Projekt bezmála za půl miliardy korun připravovala škola deset let, získala na něj dotace z evropských a státních fondů, přispěje i Liberecký kraj. Do budovy se přesune univerzitní knihovna, hospodářská fakulta a vznikne tam například i prostor pro simulační centrum urgentní medicíny.
Zakázku získala firma Metrostav CZ, stavbu měla zahájit už v květnu, nový rektor Aleš Kocourek ale zahájení odložil, kvůli nejasnostem dal zakázku prověřit. "Příprava stavby E2 probíhá velmi dlouho – asi deset let, kdy na ní pracovali už tři rektoři. U některých rozhodnutí se nepodařilo zachovat návaznost," vysvětlil důvody odkladu Kocourek. Vše se ale podařilo vyřešit a v červnu tak mohl podepsat s dodavatelem smlouvu.
Univerzita v Liberci vznikla z původní Vysoké školy strojní založené v roce 1953. Tři bloky učeben, laboratoří, kanceláří a těžkých dílen - E1, E2, E3 - podle návrhu architekta Eduarda Adamíry ze Stavoprojektu stavěla univerzita v Husově ulici od roku 1957. Dokončeny byly v roce 1965. Dva krajní bloky slouží svému účelu dodnes, část dílen prostředního bloku byla v letech 2013 až 2014 přestavěna na univerzitní mateřskou školu a studentský klub. "Provozně už ale objekt nevyhovoval," řekla prorektorka pro rozvoj kampusu Dagmar Vojtíšková.
Nevyhovující budovu E2 tak dala univerzita loni v létě zbourat, na jejím místě postaví Metrostav CZ nový pavilon o pěti nadzemních podlažích. Budova bude mít čtyři křídla a krytou centrální dvoranu, projekt počítá i s fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Univerzita zaplatí za stavbu ze svého zhruba 124 milionů korun, zbytek pokryjí dotace. Stavba by měla trvat 18 měsíců, zahájení výuky je plánované na únor 2029.