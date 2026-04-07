V Bedřichově budou v referendu rozhodovat, zda bude možné zastavět skiareál

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května. Na rozhodnutí zastupitelů obce dnes upozornil na webu Český rozhlas. Starosta Petr Holub pro ČTK dodal, že smyslem referenda je ochránit před zástavbou pozemky, na kterých jsou sjezdové tratě.
"Dneska jsou zapsané v územním plánu jako specifické nezastavitelné. To znamená, že na nich můžou být stavby velice omezeně, kdy souvisí nějakým způsobem se sjezdovkami nebo obecně s turistickým ruchem. Třeba nějaké občerstvení. A smyslem referenda je, aby se občané vyjádřili ve smyslu toho, jestli to tak chtějí do budoucna. My předpokládáme, že budou chtít, aby se do budoucna nestalo, že z vůle zastupitelstva se bude měnit územní plán a tyto pozemky by mohly být zastavitelné," řekl ČTK starosta.
Většina skiareálu v Bedřichově se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v této sezoně mimo provoz. Předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál předloni opustit a nový zatím není. Pozemky pod sjezdovkami má vícero vlastníků, mezi nimi je i obec. Starosta věří, že se s nimi blíží k dohodě, aby mohl být areál od příští sezony opět v provozu. "Více o tom budeme hovořit na veřejné schůzi s občany, kterou máme naplánovanou na 11. května. Tam bychom to měli představit, jak obec, tak i ty ostatní subjekty," dodal Holub.