V botanické zahradě v Liberci nečekaně podruhé kvete Doryanthes palmeri

V Botanické zahradě v Liberci letos podruhé kvete impozantní rostlina Doryanthes palmeri, známá také jako obří oštěpová lilie. Na květním stvolu se nečekaně objevily další květy a kvetení tak pokračuje i po odkvětu hlavní části květenství. V přírodě se lze s podobným jevem setkat velmi vzácně, uvedla zahrada na facebooku.
"Doryanthes investuje do kvetení obrovské množství energie a jeho reprodukční strategie bývá poměrně jednoznačná – vykvést, vytvořit semena a celý proces ukončit," uvedla zahrada.
Jednoznačnou odpověď na to, proč doryanthes kvete letos v Liberci podruhé, místní zahradníci nemají. "Je možné, že stabilní podmínky botanické zahrady, dostatek vody a živin umožnily rostlině pokračovat v aktivaci dalších květních pupenů i poté, co hlavní část květenství již odkvetla. Díky tomu vidíme, že i u dobře známých druhů dokáže příroda stále překvapovat. A právě proto jsou živé botanické sbírky tak cenné – umožňují pozorovat jevy, které bychom ve volné přírodě viděli jen zřídka," uvedla zahrada.
Výjimečnou událostí bylo pro libereckou zahradu už první kvetení v únoru letošního roku. Před tím naposledy v této zahradě doryanthes vykvetl v roce 1995.
Ve své domovině ve východní Austrálii roste tato rostlina na skalnatých svazích a v otevřené krajině Nového Jižního Walesu. Na svůj první a zároveň poslední květ čeká mnoho let, někdy i více než desetiletí. Veškerou energii dlouhodobě ukládá do mohutných listů a kořenového systému, aby ji následně investovala do jediného kvetení, kdy vytváří až několik metrů vysoké květenství s výraznými červenými květy. Po odkvětu mateřská rostlina odumře. Zpravidla však zanechává dceřiné růžice, které mohou pokračovat v jejím životním cyklu.