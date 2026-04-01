Březnové dopravní nehody v Ústeckém kraji mají dvě oběti, stejně jako loni ve stejném období. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly tři životy. Podle předběžných informací dopravní policie a informací ČTK se v březnu stalo 650 nehod, což je o 24 méně než loni. Při nehodách bylo deset lidí těžce zraněno, 112 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 52,39 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
První březnová tragická nehoda se stala 10. března v Lovosicích na Litoměřicku. Motorkář podlehl svým zraněním poté, co se jeho stroj střetl s osobním autem. Nehoda se stala u kruhového objezdu na silnici I/15 směrem k Siřejovicím. Motorkář byl zaklíněný pod vozidlem, vyprošťovali ho hasiči. Místo bylo po dobu odstraňování následků nehody krátce neprůjezdné. Další smrtelná nehoda se stala o čtyři dny později v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Po srážce s autem zemřela chodkyně. Obě tragické kolize policie vyšetřuje, řekla dnes ČTK její mluvčí Pavla Kofrová.
V březnu byly několikrát kvůli nehodám uzavřené dálnice. Nejdelší uzavírku si v pondělí vyžádala nehoda tří kamionů na dálnici D8 u Petrovic ve směru na Německo. Dálnice byla zavřená skoro 12 hodin. Jednoho řidiče odvezli záchranáři do ústecké nemocnice k vyloučení středně vážného poranění. Druhého řidiče ponechali po ošetření na místě, nikdo další se nezranil. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Kamiony, z nichž jeden převážel osobní auta, bylo potřeba vyprostit.
Dopravu v kraji komplikovala hlavně zkraje měsíce ledovka. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v pátek 13. března, celkem 40.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v březnu 2026 v okresech Ústeckého kraje
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Děčín 92 0
Chomutov 98 0
Litoměřice 80 2
Louny 49 0
Most 101 0
Teplice 79 0
Ústí nad Labem 127 0
DO ŘEHLOVICE 24 0