V Bulovce na Liberecku hořel rodinný dům, evakuovalo se 13 lidí

Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár velkého rodinného domu v Bulovce na Liberecku. Před příjezdem hasičů budovu opustilo 13 lidí, zranění utrpěl jeden ze zasahujících hasičů. Poranil si koleno, řekl ČTK zastupující krajský mluvčí hasičů Radek Hon. Výše škody i příčina je podle něj v šetření.
Požár byl hasičům nahlášen dnes v 15:09. Lokalizovat se jim ho podařilo, tedy dostat pod kontrolu, zhruba o hodinu a půl později. "Oheň zasáhl horní patro a střešní konstrukce," dodal Hon. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu, požár likvidovala osm jednotek.