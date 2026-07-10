V bývalé knihovně v Turnově bude montessori školka a třída prvního stupně

Město Turnov neprodá budovu, z níž stěhuje městskou knihovnu do nového sídla za 115 milionů korun. Pronajme ji od poloviny srpna místnímu spolku Karavela, který provozuje na principu montessori předškolní klub a třídu prvního stupně základní školy. Novinářům to řekl starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok).
"Myslíme si, že budova by měla zůstat ve vlastnictví města a třeba přijde nějaká další generace, která pro ni najde lepší využití než máme teď," řekl starosta.
Město mělo podle něj tři zájemce o pronájem budovy v Jeronýmově ulici, nakonec vybralo spolek Karavela. "Alternativní školství má v Turnově svoje místo. Chceme ho mít vedle našich základních škol," dodal Hocke.
Město se domluvilo se spolkem na dvouleté smlouvě s pětiletou opcí, ročně na nájemném získá 300.000 korun. Podle starosty budou vybrané peníze dávat zpět do oprav budovy. "Máme představu, že začneme vyměňovat okna a opravíme střechu. A do balkonu zatéká," nastínil způsob využití nájemného Hocke.
Spolek Karavela působí v Turnově několik let. Jeho představitelka Květa Trnková dnes pro ČTK uvedla, že část pronajatých prostor využijí pro montessori školku provozovanou formou klubu pro děti od 2,5 do šesti let. "Další prostor bude pro třídu, která je také vedená v duchu montessori," dodala Trnková. Třída je podle ní určená pro školní děti od šesti do deseti let s individuálním vzděláváním. "Takže se sdružujeme v takové skupince. Já jsem vzdělavatelem, ale rodiče jsou zodpovědní za vzdělávání," dodala Trnková. Od září budou mít podle ní 21 dětí, z toho deset ve školní třídě.
Alternativní montessori výuka je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Učení vychází z vývojových i aktuálních potřeb dítěte, mělo by probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte. Důraz je kladen na individuální přístup k výuce.