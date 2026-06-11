V centru Liberce bude o víkendu po dvou letech staroměstský jarmark

V Liberci bude o víkendu po dvou letech staroměstský jarmark, tentokrát s podtitulem Stroj času – setkání dvou císařů. Dvoudenní akce bude opět na náměstí u radnice a přilehlých ulicích. Liberec pomyslně vrátí do roku 1577, kdy mu císař Rudolf II. udělil městská práva. Vstup na celou akci je pro veřejnost zdarma, uvedl dnes v tiskové zprávě Michal Buzek, ředitel městské společnosti Elset, která má organizaci jarmarku na starost.
Liberec tradici pořádání staroměstského jarmarku obnovil v roce 2000. Do roku 2020 šlo o každoroční akci, poté město přešlo na dvouletý cyklus. Jarmark se koná v sudých letech, neboť v lichých jsou Valdštejnské slavnosti v nedalekém Frýdlantu. I tentokrát budou na náměstí u liberecké radnice desítky stánků s tradičními řemeslnými výrobky. "Návštěvníci zde mohou zakoupit ručně vyráběné skleněné figurky, keramiku, dřevěné hračky, loutky, šperky či kované předměty přímo z otevřených kovářských dílen. Atmosféru doplní ručně poháněný kolotoč a historická střelnice," uvedl Buzek.
Součástí akce budou v Kostelní ulici rytířské turnaje a v ulici 5. května se budou moci zájemci projet na koních či ponících. Chybět nebude ani doprovodný program v podobě divadelních, hudebních, tanečních a kouzelnických vystoupení. "Sobotní večerní program vyvrcholí ve 21:00 pochodňovým průvodem a ve 21:40 mystickou show plnou kouzel a ohně s názvem Setkání dvou císařů," dodal Buzek.
Dvoudenní akce připomíná povýšení Liberce na město, což bezmála před 450 lety umožnilo radnici signovat listiny vlastní pečetí a znakem, který používá dodnes, a také pořádat dvakrát ročně trhy. Tehdy se konaly od 13. června a od 11. září a pokaždé trvaly osm dní.