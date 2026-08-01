V červenci zemřel na silnicích v Libereckém kraji jeden člověk, loni byli dva

Při dopravních nehodách zemřel v červenci v Libereckém kraji jeden člověk, loni ve stejném období byly oběti dvě. Podle předběžných statistik dopravní policie a propočtu ČTK se v prvním prázdninovém měsíci stalo v kraji 437 nehod, meziročně o 60 víc. Při nehodách se další tři lidé těžce zranili a 119 jich bylo zraněno lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 30,22 milionu korun. Od začátku roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 12 lidí, meziročně o pět víc.
V červenci byla policii hlášena jediná nehoda s tragickými následky, stala se hned ve středu 1. července kolem 07:00. V Raspenavě na Liberecku vyjel řidič osobního auta mimo silnici a narazil do železničního viaduktu. Podle mluvčí Kláry Jeníčkové utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Nejvíc nehod řešila policie v prvním prázdninovém měsíci v pátky 10. a 24. července, bylo jich 26.
Podle oficiálních statistik řešila policie loni v červenci v Libereckém kraji 377 dopravních nehod, zemřeli při nich dva lidé, pět účastníků se zranilo těžce a dalších 129 vyvázlo s lehkým zraněním, škody policie odhadla na 26,03 milionu korun.
Od začátku roku se do konce července stalo v kraji podle předběžných údajů 2553 nehod, 12 lidí při nich zemřelo, dalších 19 bylo těžce zraněno a 734 se zranilo lehce. Škody policie odhadla na 194,26 milionu korun. Loni řešili policisté ve stejném období 2639 dopravních nehod, při kterých zemřelo sedm lidí. Těžce zraněno bylo za sedm měsíců loňského roku 15 účastníků a 675 bylo lehce zraněných. Škody dosáhly podle odhadů 176,285 milionu korun.