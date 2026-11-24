Dům humanity v České Lípě nabízí s ochlazením lidem bez domova možnost přečkat noc v teple. Mrazivou noc mohou strávit na židli ve společenské místnosti, kam se vejde maximálně deset lidí. Azylové zařízení nabídlo bezdomovcům možnost ohřát se poprvé v pondělí. Zatím toho nikdo nevyužil, řekla dnes ČTK vedoucí azylového domu Kamila Chromáčková. Teploty v České Lípě ale zatím v noci klesaly jen těsně pod bod mrazu.
Dům humanity je městským zařízením, má kapacitu 28 lůžek, z toho deset je pro ženy a 18 pro muže. Lůžka jsou většinou obsazená, zbývá jedno volné místo pro muže, ale i to je rezervované. "Má nastoupit příští týden, takže pak budeme plní," doplnila Chromáčková. Pokud jde o teplé židle, očekává, že stejně jako v minulých letech je bezdomovci začnou víc využívat do dvou týdnů. "Většinou přichází dva tři lidé, větší zájem bývá až od ledna, ale maximálně se sejde tak šest až osm lidí," dodala vedoucí azylového domu.
Česká Lípa je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v Libereckém kraji, podle odhadů městské policie tam na ulici žije kolem 200 lidí. Aktivitu Noc v teple spouštějí každý rok v momentě, kdy klesnou venkovní teploty pod bod mrazu. Pro lidi bez domova je to možnost, jak se mohou zdarma na noc schovat do teplého a suchého prostředí, odpočinout si a uchránit se před mrazem. "Je tam pravidlo bez alkoholu a to je pro některé omezením. Jsou také lidé, kteří k nám právě kvůli pravidlům nikdy nepřijdou, bez ohledu na to, jak velký je mráz," řekla Chromáčková.
Lidé bez domova mají v domě humanity možnost využít toaletu, mohou si uvařit teplý čaj nebo instantní polévku. Možnost přespání na židli je určena ženám a mužům starším 18 let, kteří se ideálně prokážou průkazem totožnosti. Přijít mohou mezi 21:00 a 22:00, opustit zařízení musí nejpozději v 06:30 následující den. Zájemci nesmí být opilí ani přinášet alkohol, drogy nebo zbraně. "Službu nabízíme většinou až do jara," dodala vedoucí Domu humanity.