V České Lípě vyjednává Živá Lípa koalici bez ANO a SPD, dohoda zatím není

V České Lípě vyjednává uskupení Živá Lípa spojené se Starosty pro Liberecký kraj (SLK) koalici bez hnutí ANO, které skončilo na druhém místě. Oba subjekty mají po deseti mandátech z 25 v zastupitelstvu a v předchozích dvou volebních obdobích byly v koalici. Živá Lípa se teď chce spojit s ODS a uskupením Společně, které mají po dvou mandátech. Dohoda ale zatím není, jednání pokračují, řekl dnes ČTK lídr Živé Lípy Jakub Mencl. Koalice bude mít v případě dohody většinu 14 mandátů v zastupitelstvu.
"Dostali jsme mandát od kandidátů i nových zastupitelů Živé Lípy pracovat na vytvoření koalice bez ANO a bez SPD. Těch setkání už bylo několik a budou pokračovat," doplnil Mencl. Vyjednat chce stabilní koalici, která vydrží celé volební období. Zástupci Živé Lípy se podle něj sešli i se zástupci ANO a SPD, šlo ale jen o společenské setkání, nikoli o koaliční vyjednávání.
Končící starostka České Lípy Jitka Volfová z ANO dnes ČTK řekla, že ji mrzí, že dosavadní spolupráce nebude pokračovat. "My jsme vždycky jednali korektně a už před volbami jsme hovořili o tom, že když vyhrajeme, půjdeme znovu s Živou Lípou," řekla v reakci na vyjednávání.
Česká Lípa je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v Libereckém kraji, voliči vybírali z osmi kandidátek, uspělo jich pět. Zvítězila Živá Lípa, pro kterou hlasovalo 35,79 procenta voličů, druhé ANO dostalo 33,48 procenta hlasů. Třetí skončila ODS, čtvrté uskupení Společně, jeden mandát získala SPD.
Před čtyřmi lety měli voliči na výběr 12 kandidátek, do zastupitelstva se dostalo rovněž pět uskupení. Volby tehdy vyhrálo ANO, které dostalo 40,79 procenta hlasů a obsadilo 13 z 25 míst v zastupitelstvu. Živá Lípa měla šest mandátů, SPD tři. Dva mandáty získalo Spolu a jeden uskupení PRO Českou Lípu. I když mohlo ANO vládnout samo, spojilo se s uskupením Živá Lípa, dohromady měla koalice 19 zastupitelů.