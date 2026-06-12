V České Lípě začala oprava morového sloupu, sousední kašnu teprve čeká

V České Lípě začala oprava morového sloupu na hlavním náměstí, barokní pískovcový sloup Nejsvětější Trojice z konce 17. století už z velké části kryje lešení. Restaurátorské práce přijdou město na 700.000 korun, město ale na projekt žádá o dotaci z programu Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ministerstva kultury, řekla dnes ČTK mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. V příštím roce by se podle ní měla obnovy dočkat i sousední kašna.
"Barokní pískovcový sloup Nejsvětější Trojice připomíná skončení morové nákazy v roce 1681. Akademický sochař Jan Vích sloup očistí od všech nečistot, opraví trhliny, nahradí chybějící části, a především domodeluje hlavičku andílka, která úplně chybí. Sloup by měl také ošetřit proti další degradaci," popsala rozsah prací mluvčí města.
Poslední velká obnova památky se podle ní dělala v roce 2012, o rok později nechala radnice kolem sloupu postavit repliku historického oplocení, které pravděpodobně odstranili v roce 1965.
"Každoročně ve městě investujeme několik set tisíc korun do oprav památníků a drobných sakrálních památek. V letošním roce kromě morového sloupu plánujeme opravit ještě kaple v Častolovicích, Heřmaničkách, Manušicích nebo Okřešicích. Pamatujeme na tyto objekty, protože jsou nedílnou součástí veřejného prostoru, který dotvářejí, a zároveň součástí historie našeho města," uvedla starostka Jitka Volfová (ANO).
Morový sloup doplňuje na hlavním českolipském náměstí osmiboká pískovcová kašna z roku 1831, už druhý rok z ní ale voda neteče. Empírová památka potřebuje zásadní obnovu, dožilá je také olověná vana nádrže. "Už loni byla kašna celou sezonu bez vody. Jeden z delfínků, z jejichž hlav tryská voda, přestal vodu propouštět a ta se hromadila pod kašnou a poškozovala ji," řekla Kňákal Brožová. Radnice má pro kašnu zpracovaný restaurátorský záměr, i na její obnovu chce žádat o dotaci ministerstva kultury.