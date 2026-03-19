V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, druhá v Libereckém kraji

V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, je už druhá v Libereckém kraji. První zvířata pro ni poskytla rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích. V Českém ráji bude zatím menší rezervace, která by se do budoucna měla dál rozrůstat, uvedl v tiskové zprávě Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která v roce 2015 ve spolupráci s vědci rezervaci v Milovicích založila.
Nová rezervace v Českém ráji je 17. projektem tohoto druhu v Česku. "Původně měla rezervace vzniknout až na podzim, kolegové ale stihli vše potřebné připravit již během zimy, proto jsme převoz divokých koní urychlili," doplnil Dostál. Do nové rezervace zatím ochránci přírody převezli dvě březí klisny, po narození mláďat se tak počet zvířat zdvojnásobí. Podle vlivu pastvy na lokalitu a v návaznosti na další rozšiřování rezervace je podle Dostála možné v budoucnu další zvířata doplnit.
Stejně jako v jiných podobných rezervacích i v Českém ráji budou divocí koně pomáhat odstraňovat expanzivní druhy trav a dalších rostlin, aby uvolnili prostor pro vzácnější druhy vegetace. "Velké kopytníky pro rezervace poskytujeme zdarma, snažíme se tak podporovat zlepšování péče o přírodu v České republice," řekl Dostál. Velcí kopytníci pomáhají podle něj s obnovou biologické rozmanitosti, například v milovické rezervaci díky nim výrazně přibylo vzácných druhů květin a motýlů.
Velcí kopytníci, k nimž kromě koní patří také třeba zubr evropský nebo pratur, přispívají také k ochraně klimatu a ukládání uhlíku do půdy. Pastevní ekosystémy velkých kopytníků podle vědeckých studií vážou o 50 procent uhlíku víc než veškeré lesy na planetě. Tím se divocí kopytníci výrazně liší od hospodářských zvířat, jejichž intenzivní chovy naopak uvolňují skleníkové plyny do atmosféry. Divocí kopytníci zároveň pomáhají se zadržováním vody v krajině a s obnovou půdy. Výrazně omezují požáry v přírodě a snižují třeba i výskyt klíšťat.
První a největší rezervace velkých kopytníků v Česku je na ploše 350 hektarů ve středočeských Milovicích. Nejvíc těchto rezervací je v Jihočeském kraji, následuje Plzeňský kraj, chráněné lokality jsou také v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji, letos vznikla nová rezervace také u řeky Blanice v Chráněné krajinné oblasti Šumava. V Libereckém kraji je rezervace také u České Lípy, kde divocí poníci pomáhají od roku 2023 s údržbou ptačího parku Mnišské louky.