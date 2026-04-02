V Harrachově se nadále lyžuje, Ještěd dnes zahájil letní sezonu

V Libereckém kraji láká k lyžování poslední skiareál, krkonošský Harrachov chce zůstat v provozu ještě dva týdny. Naopak Ještěd v Liberci už dnes zahájil letní sezonu a pěší turisty bude od pátku do neděle vozit i lanovka na Lysé hoře v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, vyplývá z informací od provozovatelů lyžařských středisek v kraji.
V Harrachově leží na zhruba dvoukilometrové červené sjezdovce z vršku Čertovy hory do centra mezi 30 až 50 centimetry sněhu. Nahoru lyžaře vozí lanovka a využít mohou i vlek Doplik. "Podmínky jsou stále skvělé a díky ochlazení, které přišlo v minulých dnech, stále počítáme s provozem do 19. dubna," řekl ČTK zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek.
Středisko je v každodenním provozu, denně zde lyžují stovky lidí. "Záleží samozřejmě na počasí. A podle reakcí, které máme od lyžařů, tak kdo přijede, tak je spokojený," uvedl Zemánek. Vyšší návštěvnost očekává o velikonočních svátcích, které začaly dnes. "Co vím, tak místní hotely mají slušnou zaplněnost," dodal. Zároveň upozornil, že lanovkou nahoru vozí jen lyžaře a snowboardisty. Pěší musejí nahoru po svých. Počítat ale musejí s tím, že v horních částech Krkonoš leží stále sníh. Podle údajů z meteorologických stanic je ho nejvíc na Labské boudě, dnes ráno tam leželo 78 centimetrů sněhu. "Jak je dole beze sněhu, tak jsou lidé překvapeni, že nahoře ještě je," dodal Zemánek.
Sníh leží i na Ještědu v Liberci, přesto už dnes skiareál zahájil letní sezonu. "Začínáme s ní pokaždé na Velikonoce," řekl ČTK ředitel skiareálu Radek Chalupa. Sněhu na Ještědu je podle něj jen několik centimetrů a na lyžování už to není. "Nahoru vozíme lanovkou jen pěší," dodal Chalupa. Lanovka Skalka bude v provozu o velikonočních prázdninách každý den, tedy do 6. dubna. Poté bude jezdit o víkendech a svátcích do začátku letních prázdnin. Bikepark zatím v provozu není, Chalupa předpokládá, že ho otevřou na konci dubna. "Po zimě musíme opravit překážky a skoky," dodal.
Z dalších skiareálů v kraji, které mají sedačkovou lanovku, bude o velikonočních svátcích v provozu alespoň pro pěší také lanová dráha v Rokytnici nad Jizerou. Na vršek Lysé hory bude jezdit od pátku do neděle každou půlhodinu mezi 9:00 a 16:00.
Lanovka na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách bude v letním provozu zřejmě od konce května a v krkonošském Benecku od června.