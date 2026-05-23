V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty, výzvu k ukončení pořadatel odmítl

V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty, která svým hlukem obtěžuje okolí. Pořadatel odmítl výzvu starostky Markéty Khauerové (Budoucnost pro Hodkovice) k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu a překračování hlukových limitů. Na akci je zhruba 500 lidí a téměř 100 vozidel, řekl ČTK regionální mluvčí policie Vojtěch Robovský.
"Situaci monitorujeme a evidujeme několik oznámení v souvislosti s rušením nočního klidu," dodal mluvčí policie.
Starostka na facebookovém profilu Hodkovic uvedla, že ohlášení pořádání akce Summer Piratess (technoparty) na městě obdrželi v pátek dopoledne. "Akce se koná na soukromém pozemku, a to se souhlasem majitele. Pořadatel nerespektoval noční klid a celou noc docházelo k překračování hlukových limitů. V doprovodu Policie ČR jsem dnes ráno jela předat pořadateli výzvu k ukončení akce. Pořadatel odmítl výzvu převzít s tím, že ho nic nezajímá a raději zaplatí pokutu v přestupkovém řízení, které bude zahájeno," uvedla starostka.
Jaká pokuta pořadateli hrozí, neuvedla. Pro ČTK dodala, že akce je nahlášena do nedělních 12:00. "Hlukem obtěžuje technoparty nejen obyvatele třítisícového města, ale slyšet je i v širokém okolí," řekla ČTK. Nikdy v minulosti podle ní taková akce v Hodkovicích nebyla.