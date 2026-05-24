V Hodkovicích nad Mohelkou po dvou dnech skončila technoparty

V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku dnes odpoledne po dvou dnech skončila technoparty, na níž se sjelo asi 600 lidí. Hudební produkci pořadatel ukončil až na výzvu policie, protože akce trvala déle, než nahlásil. Skončit měla ve 12:00, hudba byla slyšet ještě ve 13:30, řekla ČTK starostka Markéta Khauerová (Budoucnost pro Hodkovice)
"Proto jsme požádali policii o spolupráci," dodala starostka.
Podle mluvčího policie Vojtěcha Robovského dostali několik oznámení v souvislosti s rušením nočního klidu a zabývají se jimi pro podezření ze spáchání přestupku rušení veřejného pořádku vůči samosprávě. "Budeme je vyhodnocovat a s největší pravděpodobností budeme předávat správnímu orgánu," uvedl Robovský pro ČTK. Za tento přestupek hrozí organizátorům technoparty pokuta až 100.000 korun.
Pořádání akce nazvané Summer Piratess organizátoři oznámili městu v pátek dopoledne. Technoparty se konala na soukromém pozemku, a to se souhlasem majitele. Hlukem ale obtěžovala nejen třítisícové Hodkovice, ale i vzdálenější místa. Akci se starostka kvůli rušení nočního klidu a překračování hlukových limitů neúspěšně pokusila ukončit už v sobotu. Výzvu k ukončení akce ale pořadatel podle ní odmítl převzít. "S tím, že ho nic nezajímá a raději zaplatí pokutu v přestupkovém řízení, které bude zahájeno," uvedla v sobotu Khauerová na facebookovém profilu Hodkovic.