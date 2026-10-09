V Holanech na Českolipsku hořel třípodlažní dům, záchranáři ošetřili dva lidi

V Holanech na Českolipsku dnes hořel třípodlažní dům. Lehké zranění při něm utrpěli dva dospělí lidé. Stačilo ošetření na místě, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
"Jejich zdravotní stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení," dodal Georgiev.
Požár domu byl hasičům nahlášen dnes v 9:11. Zasažená byla střecha a patro pod ní, uvedli hasiči na síti X.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, povolali osm jednotek a k hašení využili i výškovou techniku. Požár se hasičům podařilo lokalizovat, tedy dostat pod kontrolu, krátce před 11:00. Zásah k 15:00 ale ještě neskončil. "Hledají se skrytá ohniska, rozebírají konstrukce a vynášejí uskladněné věci," řekla ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Kateřina Štajncová.