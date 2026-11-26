Zájem o sdílená kola v Jablonci nad Nisou roste, podhorské město je přitom pro jízdu poměrně náročné. I proto letos radnice začala nabízet i elektrokola. Od dubna do října zaznamenala společnost nextbike, která systém zajišťuje, 34.329 výpůjček, to je v meziročním srovnání o 16 procent víc. Nárůst byl dán elektrokoly, výpůjček mechanických kol bylo zhruba o čtyři procenta méně než loni. V příštím roce bude s drobnými úpravami stanovišť systém pokračovat, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Z výsledků je podle Fričové vidět, že sdílená kola mají v Jablonci větší dopravní význam, než by se mohlo zdát. "Lidé využívají kola k pravidelným přesunům mezi obytnými částmi, školami a centrem města. Třetina ranních jízd mířila ke školám například ke Gymnáziu Dr. Randy nebo na Horní náměstí, kde sídlí obchodní akademie a také umělecká průmyslovka. Nejvyužívanější lokalitou zůstává ale okolí přehrady. Stanoviště Rybářská bašta a Volt zaznamenala dohromady přes 15.000 výpůjček a vrácení, což představuje třetinu obratu celé sítě," doplnila.
Sdílená kola nabídl Jablonec poprvé v roce 2023, kdy bylo k dispozici 100 kol, letos už si mohli lidé půjčit na 40 stanovištích některý ze 175 bicyklů včetně 30 kol s elektrickým pohonem. Většina jízd trvala do 15 minut. "Těší mě, že si sdílená kola v Jablonci našla své místo a lidé je stále více využívají. Elektrokola rozšířila možnosti městské mobility a nabídla pohodlnější cestování také v členitém terénu. Výsledky nám zároveň poskytují cenné informace pro další plánování udržitelné dopravy," řekla náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
Kromě stanovišť u přehrady hrály významnou roli také stanice u autobusového nádraží, statistiky potvrzují spojení nádraží s dalšími částmi centra, jako je náměstí Boženy Němcové, Pražská ulice nebo zimní stadion. "Určitě bychom se příští rok rádi více věnovali osvětě udržitelné mobility. Další rozvoj se zaměří především na podporu šetrného cestování po městě, dostupnost kol u škol a dopravních uzlů i lepší propojení s veřejnou dopravou," dodala Opočenská. Za sdílená kola zaplatilo město zhruba 300.000 korun, celkové náklady překročily milion, většinu ale získala radnice z krajského dotačního programu.