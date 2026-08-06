V Jablonci nad Nisou dnes začala přehlídka skla a bižuterie Křehká krása

V Jablonci nad Nisou dnes začal 15. ročník přehlídky skla a bižuterie Křehká krása, který už se stal tradiční součástí letního programu v podhorském městě. Svou produkci na výstavišti prezentuje pět desítek firem nejen z Libereckého kraje. Na zahájení dorazilo navzdory tropickému počasí několik stovek lidí. Se vstupenkou na Křehkou krásu je letos znovu možné zamířit i do sousedního sklářského muzea.
"My jsme se vlastně vrátili k tomu systému, který byl asi čtyři roky zpátky, kdy je celý areál výstaviště a muzea uzavřený a na jednu vstupenku se lidé dostanou jak do muzea, tak na Křehkou krásu. Čili pokud si zakoupí vstupenku, ať už v muzeu nebo u vstupu na Křehkou krásu, dostanou pásku a čtyři dny se mohou volně pohybovat po celém areálu," řekla ČTK ředitelka Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková.
Zájem o Křehkou krásu roste nejen mezi návštěvníky, ale i mezi vystavovateli. Ubylo jabloneckých firem, víc je naopak vystavovatelů z jiných regionů. "Jsou už z celé České republiky, jsou tady vystavovatelé z Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, z Prahy. Už se letos zase stalo, že jsme v červenci museli nové zájemce odmítat, protože je v podstatě nemáme kam dávat. Už to vypadalo, že budeme obsazovat i balkon velkého sálu," doplnil Milan Kohout, místopředseda Svazu výrobců skla a bižuterie, který je hlavním organizátorem.
Čtyřdenní přehlídku bižuterie pořádají v Jablonci nad Nisou od roku 2012, navazuje na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Součástí akce jsou také ukázky tradičních řemesel. Návštěvníci mohou při práci sledovat Marii Horčičkovou, Karla Sobotku nebo Karla Urbana, kteří předvádějí výrobu skleněných figurek a květin u kahanu. Připravené jsou výtvarné dílny pro děti s navlékáním korálků nebo malováním vánočních ozdob.
Křehká krása má i bohatý doprovodný program na sousední letní scéně. Kromě jiných vystoupí slovenská skupina Kontraband považovaná za jeden z nejlepších revivalů legendárního Elánu. V plánu jsou módní přehlídky Made in Jablonec. Tradiční součástí programu je i soutěž Miss České republiky, návštěvníci Křehké krásy mají možnost zvolit Tvář Křehké krásy. Po celou dobu výstavy mohou pro svou favoritku hlasovat pomocí skleněných korálků.