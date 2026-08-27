V Jablonci nad Nisou se střetl vlak s autem, dvě ženy utrpěly těžké zranění

V Jablonci nad Nisou se dnes odpoledne střetl osobní vlak s osobním autem. Těžké zranění při něm utrpěly dvě ženy, které cestovaly ve vozidle. Krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev ČTK řekl, že obě přepravili na traumacentrum nemocnice v Liberci.
"Jednu letecky a druhou pozemní posádkou," dodal Georgiev.
Kvůli nehodě byl provoz z Jablonce do Smržovky přerušený a místo vlaků jezdily náhradní autobusy. Kolem 18:00 byl podle informací policie provoz na rušné trati obnoven. Úsek Jizerskohorské železnice mezi Jabloncem a Smržovkou patří v Libereckém kraji k nejvytíženějším, podle informací krajského koordinátora dopravy Korid LK tam denně vlaky přepraví v průměru 2000 cestujících.
Nehoda se stala v Jablonci zhruba ve 13:30 na železničním přejezdu v Revoluční ulici. "Podle svědků vozidlo projíždělo od centra města, když do něj v kolejišti zprava najel vlak," uvedla regionální mluvčí policie Ivana Baláková. Okolnosti nehody policisté nadále na místě vyšetřují. Podle mluvčí jde o železniční přejezd bez závor, kde na příjezd vlaků upozorňuje světelná a zvuková signalizace.
Na přejezdu nejde letos o první podobnou nehodu, s vlakem se na stejném přejezdu střetlo osobní auto už 16. dubna. Zraněni byli tehdy tři lidé z automobilu, řidiče museli vyprostit hasiči. Jednoho člověka se středně těžkým poraněním tehdy zdravotníci přepravili sanitkou na traumacentrum do Liberce a dva lehce zraněné na chirurgickou ambulanci v Jablonci. Provoz na části železniční trati ve směru na Harrachov byl tehdy na téměř tři hodiny přerušený. Místo vlaků jezdily autobusy.