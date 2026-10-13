V Jablonci nad Nisou zemřel chodec sražený dodávkou kurýrní služby

V Jablonci nad Nisou dnes zemřel chodec sražený dodávkou kurýrní služby. Tragická nehoda se stala krátce po 11:00 v Pražské ulici u křižovatky s ulicí Na Hranici, kde v současné době probíhají stavební práce a silnice je pro dopravu uzavřena. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
"Na základě prvotního šetření řidič s dodávkou kurýrní služby při couvání pravděpodobně přehlédl muže, který do vozovky vstoupil zpoza zaparkovaného nákladního vozidla, a následně do něho narazil," uvedla Sochorová. Sražený muž utrpěl velmi vážná zranění, kterým přes snahu záchranářů na místě podlehl.
Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla negativní, stejný výsledek měl u něj i orientační test na drogy. "Veškeré okolnosti celé tragické události nyní společně s dopravními policisty na místě šetří i jablonečtí kriminalisté," dodala mluvčí policie.