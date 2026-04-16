V Jablonci nad Nisou se dnes odpoledne střetl osobní vlak s osobním autem. Zranění utrpěli tři lidé z automobilu, podle původních informací šlo o čtyři zraněné. Krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev ČTK řekl, že jednoho člověka se středně těžkým poraněním zdravotníci přepravili sanitkou na traumacentrum do Liberce a dva lehce zraněné na chirurgickou ambulanci jablonecké nemocnice.
Provoz na části železniční trati ve směru na Harrachov byl po nehodě přerušen na téměř tři hodiny a vlaky dočasně mezi Jabloncem a Smržovkou nahradily autobusy. Znovu začaly tímto úsekem jezdit v 19:07.
Nehoda se stala krátce před 16:30 v Jablonci na železničním přejezdu v Revoluční ulici. "V osobním vlaku jedoucím z Tanvaldu do Liberce cestovalo celkem 17 osob, v osobním automobilu pak osoby čtyři, přičemž tři utrpěly zranění, která si vyžádala lékařskou pomoc. Ke zranění cestujících vlakové soupravy nedošlo," uvedl na webu policie její regionální mluvčí Vojtěch Robovský. Po nehodě zůstal v automobilu uvízlý řidič, vyprostit ho museli hasiči.