V Jablonci zemřel násilnou smrtí muž, z vraždy obvinila policie jeho známého

V bytě panelového domu v Jablonci nad Nisou zemřel minulý týden násilnou smrtí muž. Z vraždy policie obvinila jeho známého, stíhaný je vazebně. Policie o tom dnes informovala na síti X. Obviněnému muži hrozí deset až 18 let vězení, řekla ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková.
"Obviněný se se zavražděným mužem znal," dodala.
Oznámení o úmrtí muže přijali policisté v neděli, na základě provedených procesních úkonů případ kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Podezřelého zadrželi v tomto týdnu. "Z uvedeného skutku obvinili a také podali státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání," uvedla na webu policie Baláková. S vazebními důvody se podle ní ztotožnil nejen státní zástupce, ale i soudce, který obviněného muže poslal ve středu do vazební věznice.
Podle statistik policie v Libereckém kraji vyšetřovali kriminalisté letos do konce září pět případů vražd či pokusů. V Jablonci nad Nisou jde letos o druhý takový případ, z vraždy v jednom z bytových domů obvinili kriminalisté v létě pětatřicetiletou ženu.