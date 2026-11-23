Krkonošské muzeum v Jilemnici na Semilsku dnes zahájilo údržbu dvou svých mechanických betlémů, Metelkova a Valešova. Připraví je na adventní komentované prohlídky, které začnou v neděli. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
"Jejich uvedení do provozu je každoročně jednou z očekávaných událostí adventního období. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout při pravidelných komentovaných prohlídkách," dodal mluvčí správy, pod niž jilemnické muzeum patří.
Betlém Jáchyma Metelky je dokladem řemeslné zručnosti, technické vynalézavosti a lidové tvořivosti přelomu 19. a 20. století. Jeho autor, učitel a ředitel dívčí školy v Jilemnici, na něm pracoval v letech 1883 až 1913. "Mechanismus na principu hodinového stroje se závažími a perem uvádí do pohybu přibližně 140 pohyblivých figurek, které předvádějí kolem 350 různých pohybů. Celé představení doprovází 12 vánočních koled a další zvukové efekty. Přibližně pětiminutový příběh propojuje biblické výjevy s výjevy z každodenního života. Vedle tradičních postav tak nechybějí řemeslníci, dřevorubci, vochlíř zpracovávající len, děti na houpačce nebo muzikanti," uvedl Drahný.
Jiří Valeš svůj rozměrný rohový betlém vytvářel od konce 70. let minulého století do roku 1987. Je zasazený do prostředí horské krajiny a vedle ústřední scény narození Ježíška jsou v něm desítky postav, které zachycují tradiční řemesla a každodenní život místních obyvatel. "Návštěvníci v něm mohou objevit například tkalce pracujícího na ručním stavu, bednáře, šindeláře, kováře nebo pradlenu. Pohyb figurek zajišťuje důmyslný mechanismus poháněný elektromotorem, který prostřednictvím soustavy transmisí, řemenic a kladek oživuje jednotlivé části betléma," uvedl mluvčí správy.
Komentované adventní prohlídky betlémů budou v jilemnickém muzeu každý den s výjimkou pondělí od 29. listopadu do 10. ledna, a to v 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00. Vánoční atmosféru při nich podle Drahného umocní také svátečně vyzdobené interiéry muzea, což je zároveň jilemnický zámek, který v minulosti patřil šlechtickému rodu Harrachů. "Spojení mimořádných betlémů, historických zámeckých prostor a adventní atmosféry nabízí příležitost k příjemnému výletu pro rodiny s dětmi i všechny milovníky historie a tradičních Vánoc," dodal Drahný.