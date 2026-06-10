V Jizerských horách se za 33 milionů proměnil zchátralý dům v infocentrum

V Jizerských horách přibylo infocentrum, patří do sítě Domů přírody. Vzniklo přestavbou zchátralého horského domu za 33 milionů korun. Je v osadě Mariánskohorské Boudy poblíž oblíbeného turistického cíle Protržená přehrada. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Karolína Šůlová. Přestavbu zchátralého objektu zaplatil AOPK z peněz Národního plánu obnovy.
Uvnitř je kromě informačního pracoviště s drobným občerstvením, možností posezení a WC také samoobslužná expozice o přírodě a historii Jizerských hor. "K Protržené přehradě vyrážejí na výlet tisíce lidí a naše informační středisko jim nabídne možnost poznat jizerskohorskou krajinu na řadě prvků trochu jinak. Každý vypráví část příběhu hor a bude na návštěvníkovi, aby se do něj pokusil proniknout," uvedl ředitel AOPK František Pelc.
Horská samota Mariánskohorské Boudy patřící pod Albrechtice v Jizerských horách byla původně pasteveckou osadou, založenou před více než třemi staletími. Jde o nejzápadnější enklávu budního hospodaření, které je charakteristické pro sousední Krkonoše. Podle starosty Albrechtic Jaroslava Zemana se v této osadě rekonstruoval jeden z nejstarších domů obce. "A informační středisko je jeho důstojným pokračovatelem. Protrženou přehradu ročně navštíví na 200.000 lidí a nyní tu budou mít další zajímavý výletní cíl," dodal.
Přestavba je výsledkem návrhu ateliéru forWood Václava Járy z Varnsdorfu. "Ve svém ztvárnění vycházel z tradičního archetypu horské architektury Jizerských hor, který doplnil o moderní technologie," uvedla Šůlová. Kvůli odlehlosti tohoto místa je jediným zdrojem energie slunce. Proto je zde pro zajištění elektřiny fotovoltaická elektrárna tvořená subtilními panely, které kopírují falcování plechové krytiny. "Zimní výkyvy fotovoltaiky doplní energie z propanového generátoru. Voda je získávána z vlastní vrtané studny," uvedla mluvčí.
Rekonstrukce zchátralého domu začala na podzim předminulého roku, "Samotnou stavbu komplikovalo kromě krátké doby na její realizaci a nepřístupnosti v době zimy také zjištění dalších historických a nestabilních základů pod původním objektem," dodala Šůlová.
V CHKO Jizerské hory jde o druhou stavbu s takovým využitím, od roku 2024 je v provozu také Dům přírody v Oldřichově v Hájích. V celé ČR slouží veřejnosti zatím 15 Domů přírody a devět informačních středisek.
Informační středisko na Mariánskohorských Boudách bude provozovat krajská příspěvková organizace STŘEVLIK. "Je to záruka kvality pro návštěvníky. Spolu s tímto íčkem jsme do programu Dům přírody zapojeni i v Dolánkách u Turnova s Domem přírody Českého ráje a v Oldřichově v Hájích s Domem přírody Jizerských hor. Jsem přesvědčen, že Mariánskohorské Boudy napomohou ke spokojenosti návštěvníků Jizerských hor, respektive Libereckého kraje," dodal náměstek hejtmana Libereckého kraje Jiří Klápště (Spolu).