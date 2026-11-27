V Jizerských horách mají běžkaři upravený zatím jen kilometrový okruh na stadionu v Bedřichově. V kraji ve čtvrtek moc nesněžilo, připadlo pár centimetrů sněhu a podmínky tak zatím nejsou na to, aby rolby mohly upravovat Jizerskou magistrálu. ČTK to dnes řekl Martin Kunc, ředitel společnosti Jizerská o.p.s., která se o údržbu magistrály stará.
"Doufali jsme, že to sněžení víc foukne k nám a že ta prognóza meteorologům nevyjde, ale bohužel jim zrovna vyšla. Včera (ve čtvrtek) připadly jen asi tři centimetry prachového sněhu," uvedl Kunc.
V Jizerských horách tak zatím podle údajů meteorologických stanic leží maximálně 17 centimetrů sněhu, což už ale podle Kunce některým natěšeným lyžařům stačí. "Když si to ušlapou, tak ten podklad je dobrý a dá se na tom jet. Je to takové první lyžování na ’práskačky’ (staré lyže), ne na dobré lyže," dodal Kunc.
Trasy v Jizerských horách patří v Česku u běžkařů mezi nejoblíbenější, návštěvnost v posledních letech překračuje milion lidí. Za ideálních podmínek tam mají běžkaři k dispozici až 250 kilometrů upravených tras, zatím ale může rolba upravovat jen kilometrové kolečko na stadionu v Bedřichově. "Udělali jsme tam i stopu pro klasiky," dodal ředitel Jizerské o.p.s.
V Libereckém kraji zatím nejsou v provozu ani skiareály. Ještěd v Liberci sezonu zahájí za týden, večerním lyžováním v pátek. Ostatní střediska zatím termín nezveřejnila.