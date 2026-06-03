V krkonošské Rokytnici staví ve skiareálu bobovou dráhu, provoz zahájí v létě

Bobová dráha dlouhá přes 1,5 kilometru vyrůstá ve skiareálu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Hotová je ze dvou třetin a provoz zahájí v létě. ČTK to dnes řekl ředitel skiareálu Filip Braun.
"Termín otevření ještě nemáme, bude to v průběhu letních prázdnin," dodal Braun.
O jak velkou investici jde, neřekl. V Libereckém kraji jsou zatím tři bobové dráhy - v areálu Obří sud Javorník v Jeřmanicích u Liberce, v Janově nad Nisou v Jizerských horách a v krkonošském Harrachově, který s Rokytnicí sousedí. Všechny mají na délku zhruba kilometr, rokytnická bude mít 1550 metrů. "Bude u spodní lanovky Horní Domky. Půjde o jednotrubkovou rozebíratelnou konstrukci," uvedl ředitel skiareálu. Podle něj před zimou budou rozebírat části, které zasahují do sjezdovek.
Převýšení nové bobové dráhy na svahu Lysé hory bude zhruba 250 metrů a boby budou jezdit dolů maximální rychlostí 40 kilometrů v hodině. V některých místech bude dráha podle Brauna až osm metrů nad zemí. Netradiční bude provozem. "Není to klasická dráha, kdy nahoru vyveze zákazníka bob. K tomu budou moci využít lanovkou, nebo mohou přijít seshora a dát samostatnou jízdu dolů," dodal ředitel skiareálu.
Bobová dráha roste v místě, kde měl skiareál tratě pro bikery. "Downhillové tratě jsou uzavřené a pro sjezdová kola letos nic speciálního nemáme. Samozřejmě ale vyvážíme cyklisty s koly nahoru lanovkou," dodal Braun.