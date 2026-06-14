V létě odehraje Zhruba divadlo v Českém ráji pět autorských inscenací

Pět autorských inscenací odehraje Zhruba divadlo v létě v Českém ráji. Sezonu zahájí 4. července na hradě Trosky, většinu dalších představení bude mít na zámku Hrubá Skála. ČTK o tom informoval jeden ze zakladatelů projektu Zhruba divadlo Michal Květák.
"Jsme nezávislý divadelní soubor zaměřující se na dokumentární divadlo a projekty site-specific, který skrze divadelní inscenace probouzí historickou paměť a přináší ojedinělý pohled na už dávno zapomenuté regionální příběhy. Ve svých projektech se dotýkáme především kontroverzních témat naší minulosti, jako jsou příběhy šlechtických rodin nebo události druhé světové války," uvedl Květák, který je od letošní sezony i hercem činohry libereckého Šaldova divadla.
Na zřícenině hradu Trosky odehraje soubor tvořený zejména studenty uměleckých škol inscenaci Symbol v Troskách. "Kdybych měl určit žánr, řekl bych postdramatická komedie," uvedl jeden z herců a dramaturg inscenace Jakub Fojtík. V inscenaci se divadlo věnuje tématu, jak se z Trosek staly trosky.
Na zámku Hrubá Skála soubor o letních prázdninách odehraje inscenaci "Eduard" o hrůzném činu na tomto zámku z 8. na 9. května 1945, zamyšlení o současném vnímání šlechtických rodů "Už není cool být šlechtic" a komedii o někdejších vlastnících Hrubé Skály nazvanou "Po meči a Po Smiřici". Sezonu zakončí soubor 15. srpna představením Cintorín, při němž budou diváci putovat s herci po dvoukilometrovém okruhu ve skalním městě Hrubá Skála za příběhy horolezců spojených s Českým rájem.