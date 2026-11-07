V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galerie

V Liberci se budou k Týdnu svobody konat divadelní představení, debaty i filmová projekce. Do celostátní akce se od 11. do 17. listopadu zapojí obě městská divadla i krajské Severočeské muzeum a galerie Lázně. Za organizátory z iniciativy "Díky, že můžem" o tom ČTK informovala Julie Podlaha Zákostelecká.
Naivní divadlo k Týdnu svobody uvede příští týden ve středu večer inscenaci Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu, po níž bude následovat debata s filozofem Tomášem Koblížkem. "Diskuse se bude věnovat nepravdám a hoaxům ve veřejném prostoru – co o nich ví současná věda a jak se jim můžeme bránit," uvedla mluvčí divadla Jana Pittnerová.
Divadlo F. X. Šaldy chystá pro malou scénu v Malém divadle na stejný den jednoaktovku Audience od Václava Havla, kterou bude hrát pro školy. Pro ostatní návštěvníky divadla pak uvede o týden později, 17. listopadu, politickou satiru nazvanou Hrozní jste!
Severočeské muzeum připravuje také dvě akce. Večer 11. listopadu v něm uvede divadlo Ex Camini představení "Lída Baarová a ta druhá" a o den později bude v muzeu debata, která bude věnovaná útlaku a útokům na osobní svobody v Libereckém kraji mezi lety 1938 a 1952.
Galerie Lázně se připojí k celorepublikové akci 13. listopadu promítáním slovenského dokumentárního filmu Slavomíra Zrebného Hudba + revolúcia = Nežná revolúcia, který prostřednictvím hudby a archivních záběrů přiblíží atmosféru listopadu 1989.
Týden svobody bude mít letos čtvrtý ročník, nabídne přes 130 akcí ve více než 40 městech. Jeho symbolickým zahájením bude večer 11. listopadu předávání Cen Jana Opletala v pražské La Fabrice. Hlavní akcí pak bude 17. listopadu "Korzo Národní" na pražské Národní třídě.