V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galerie

Autor: ČTK
  6:35aktualizováno  6:35
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Liberci se budou k Týdnu svobody konat divadelní představení, debaty i filmová projekce. Do celostátní akce se od 11. do 17. listopadu zapojí obě městská divadla i krajské Severočeské muzeum a galerie Lázně. Za organizátory z iniciativy "Díky, že můžem" o tom ČTK informovala Julie Podlaha Zákostelecká.

Naivní divadlo k Týdnu svobody uvede příští týden ve středu večer inscenaci Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu, po níž bude následovat debata s filozofem Tomášem Koblížkem. "Diskuse se bude věnovat nepravdám a hoaxům ve veřejném prostoru – co o nich ví současná věda a jak se jim můžeme bránit," uvedla mluvčí divadla Jana Pittnerová.

Divadlo F. X. Šaldy chystá pro malou scénu v Malém divadle na stejný den jednoaktovku Audience od Václava Havla, kterou bude hrát pro školy. Pro ostatní návštěvníky divadla pak uvede o týden později, 17. listopadu, politickou satiru nazvanou Hrozní jste!

Severočeské muzeum připravuje také dvě akce. Večer 11. listopadu v něm uvede divadlo Ex Camini představení "Lída Baarová a ta druhá" a o den později bude v muzeu debata, která bude věnovaná útlaku a útokům na osobní svobody v Libereckém kraji mezi lety 1938 a 1952.

Galerie Lázně se připojí k celorepublikové akci 13. listopadu promítáním slovenského dokumentárního filmu Slavomíra Zrebného Hudba + revolúcia = Nežná revolúcia, který prostřednictvím hudby a archivních záběrů přiblíží atmosféru listopadu 1989.

Týden svobody bude mít letos čtvrtý ročník, nabídne přes 130 akcí ve více než 40 městech. Jeho symbolickým zahájením bude večer 11. listopadu předávání Cen Jana Opletala v pražské La Fabrice. Hlavní akcí pak bude 17. listopadu "Korzo Národní" na pražské Národní třídě.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po hrdinovi seriálu Kobra 11, veze ložnici, koupelnu, pračku, myčku i vlastní čističku vody. V české dílně...

Hasiči odstraňují z řeky v Třebíči neznámou pěnou, povalil na odběr laboratoř

ilustrační snímek

Hasiči odstraňují neznámou pěnu z řeky Jihlava v Třebíči. Látka se drží na hladině na ploše několika metrů čtverečních. Na odběr vzorků povolali hasiči...

8. listopadu 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Hasiči odstraňují z řeky v Třebíči neznámou pěnou, povalil na odběr laboratoř

ilustrační snímek

Hasiči odstraňují neznámou pěnu z řeky Jihlava v Třebíči. Látka se drží na hladině na ploše několika metrů čtverečních. Na odběr vzorků povolali hasiči...

8. listopadu 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

Společná fotografie (listopad 2026)

Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...

8. listopadu 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Studenti hradecké univerzity podpoří pardubický protest na podporu médií

ilustrační snímek

Hradečtí vysokoškoláci z kapacitních důvodů upustili od úterního studentského protestu na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). ČTK to dnes...

8. listopadu 2026  11:34,  aktualizováno  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště, přibyl tam i kruhový objezd

ilustrační snímek

Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště. Práce za 3,5 milionu korun trvaly přes čtvrt roku. Nejvýraznější změnou je to, že tam přibyl kruhový objezd....

8. listopadu 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

České Budějovice podpoří z participativního rozpočtu osm projektů

ilustrační snímek

České Budějovice podpoří v příštím roce z participativního rozpočtu osm projektů. Rozdělí mezi ně 10 milionů korun. Do letošního participativního rozpočtu...

8. listopadu 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

8. listopadu 2026

Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

ilustrační snímek

Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský objekt poblíž zámku. Příčinu a okolnosti úmrtí obou určí nařízená soudní pitva, informovala mluvčí...

8. listopadu 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Policie vypátrala ženu se sebevražednými sklony. Objevila ji hlídka v Praze

ilustrační snímek

Policie našla 36letou ženu se sebevražednými sklony, která v pátek utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Objevila ji v noci hlídka v Praze.

6. listopadu 2026  20:22,  aktualizováno  8. 11. 10:43

Proutěné kabelky vyráběné v Nejdku si našly cestu do Austrálie i Mexika

V dílně Andrey Holzknechtové se rodí unikáty, které oceňují ženy v mnoha...

Dvě desítky let pletla košíky. Pak k proutí přidala kůži. Propojila tak košíkářství s brašnářstvím a vyvinula vlastní technologii výroby proutěných kabelek. Její výrobky putují do řady zemí světa....

8. listopadu 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru na Ostravu. Přispěla k ní zřejmě mlha

ilustrační snímek

Nehoda tří aut zavřela v neděli před 9:00 na více než hodinu dálnici D1 na 232. kilometru na Ostravu. Řidiči museli místo nehody objíždět přes D46 a silnici 47, na dálnici se mohli vrátit v...

8. listopadu 2026  10:22,  aktualizováno  10:27

Pamětníci odhalili tajemství osady Lepolštot. Stála tam, co dnes Kronospan

Badatel a průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek ukazuje na setkání pamětníků...

Nebyl to jen proslulý Prior, který změnil tvář Jihlavy. Za dob socialismu nezanikl jen špalíček středověkých domů Krecl na náměstí. Před padesáti lety došlo k likvidaci osady Leopoldov, která by dnes...

8. listopadu 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.