V Liberci bude po roce šampionát vodicích psů, novinkou je disciplína v autobuse

Vodicí psi budou se svými nevidomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. Desátý ročník akce, která bude pošesté i republikovým šampionátem, bude v centru krajského města tuto sobotu. Disciplíny netradiční soutěže navozují reálné situace z běžného městského provozu, poprvé organizátoři využijí i autobus. Novinářům to dnes řekl předseda pořádajícího spolku Život jde dál Roman Vaněk.
"Bude to poprvé, co máme na závodě autobus. A ani z jiných závodů, co jsem jezdil, tak nepamatuji, že by byl," uvedl Vaněk.
Autobus pro závody zapůjčí liberecký dopravní podnik. Vodicí pes bude mít za úkol najít dveře k nástupu, dovést svého pána uvnitř na volné místo k sezení a pak mu pomoci s bezpečným vystoupením zadními dveřmi. V reálu to je občas podle Vaňka hodně složité. "Protože se stává kolikrát, že nastupujeme do autobusu a lidé nám třeba ani neuhnou nebo nepustí sednout. A vodicí pes je naučený tak, že přijde do autobusu a hledá volnou sedačku. Označí ji tím, že si buďto k ní stoupne nebo dá hlavu na sedačku nebo si na ni tlapkami stoupne a dá najevo nevidomému, že tady je místo, kde si může sednout," uvedl Vaněk. Při závodech budou vodicím psům úkol ztěžovat velká plyšová zvířata rozmístěná na sedačkách.
Sobotní závod vodicích psů bude tradičně složený ze dvou částí, první bude zkouška z poslušnosti a druhá takzvaná frekvence, kdy pes povede svého pána ulicemi města a musí zvládat různé situace jako vyhledání dveří nebo přechodu, označení začátku a konce chodníku, bezpečné obejití překážek nebo nalezení lavičky či schodů.
Na trase mohou soutěžící doprovázet i diváci. "Chceme veřejnosti ukázat, jak nepostradatelnou roli hrají vodicí psi v každodenním životě lidí se ztrátou zraku i kolik důvěry musí být mezi člověkem a jeho čtyřnohým partnerem," uvedl Vaněk. I vodicí pes ale podle něj může svému pánovi způsobit problémy, což zná od vlastního, 13,5 roku starého labradora Nabuchodonozora, jemuž říká Nabu. "Dělal mi třeba i naschvály, že jsem mu řekl dveře a on mi našel třeba výlohu. Nebo jsem mu řekl: Jdi doprava, a on řekl: Ne, já chci dneska doleva. Takže někdy si ti psi vymýšlí, že musíme být furt ve střehu a musíme vědět, kam jdeme, nebo kde se momentálně nacházíme," dodal.
Závod bude mít stejně jako loni zázemí v komunitním centru Paláce Liebieg. Budou tam i doprovodné akce pro veřejnost jako jsou módní psí přehlídka, psí fyzioterapie, pohádka, divadlo i hudební vystoupení včetně skupiny ABBA World Revival. "Celý den je uzpůsobený tomu, aby ti, kdo přijdou, aby se bavili, ať už to jsou ti nejmenší nebo dospělí," uvedla moderátorka akce Lucie Fürstová.
Závodu se zúčastní 17 vodicích psů se svými pány, což je maximum toho, co se dá za jeden den zvládnout. Další zájemce museli podle Vaňka odmítnout. Nejlepší tři dostanou skleněné trofeje z Křišťálového údolí, jejichž autorem je novoborský sklář Filip Lukavec ze studia Glass Art. Vytvořil tavené plastiky s otiskem tlapy svého psa.