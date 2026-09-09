V Liberci bude v pátek cíl první etapy European Peace Ride

Autor: ČTK
  13:23aktualizováno  13:23
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Liberci bude v pátek cíl první ze tří etap mezinárodního cyklistického European Peace Ride. Ve dvousetčlenném pelotonu budou i osobnosti české cyklistiky Zdeněk Štybar, Jiří Ježek, Radomír Šimůnek a Pavlína Vejvodová. Akce navazuje na odkaz Závodu míru a jejím cílem je spojovat lidi napříč hranicemi prostřednictvím sportu. V tiskové zprávě o tom za organizátory informovala Tereza Makaloušová.

Jde o sedmý ročník akce, která bude mít start v pátek v 11:00 německé Žitavě a účastníky zavede první den přes Polsko do Liberce. Druhá etapa povede přes Děčín a Petrovice do Drážďan a nedělní etapa na území Německa bude mít cíl v Chemnitz (Saská Kamenice). Cyklisty čeká přes 500 kilometrů, na nichž budou muset celkem zvládnout více než 6000 výškových metrů. Nebude ale důležité, kdo dojede první do cíle. Organizátoři chtějí akcí ukázat, že sport dokáže vytvářet mosty tam, kde ostatní spatřují rozdíly.

"V době, kdy společnost často hledá rozdíly, chceme prostřednictvím European Peace Ride ukazovat to, co nás spojuje. Každá etapa přináší nová setkání, nová přátelství a nové příběhy. Jsme hrdí, že jedním z míst této společné evropské cesty bude letos také Liberec," řekl zakladatel projektu European Peace Ride Kai Winkler.

Doprovodný program k akci, který zahrnuje sportovní aktivity pro děti i dospělé, prezentaci místních organizací i hudební produkci, začne na náměstí u radnice v Liberci v pátek ve 13:00. Peloton by měl přijet kolem 17:00, následovat bude debata s osobnostmi české cyklistiky. Start sobotní etapy z Liberce bude v 8:00. Příští rok povede trasa z Chemnitz přes Prahu a České Budějovice až do Vídně.

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