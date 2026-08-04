Kandidátku pro podzimní komunální volby podalo v Jablonci nad Nisou osm politických uskupení, ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Počet kandidátek je nejnižší od roku 1990, před čtyřmi lety jich měli voliči na výběr 11. Dnes vypršel termín pro podání kandidátek, strany teď mají možnost ještě do 10. srpna kandidátky měnit a doplňovat, do 17. srpna odstranit chyby. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
Post primátora bude ve druhém největším městě Libereckého kraje obhajovat Miloš Vele z ODS, který je lídrem kandidátky. Do čela kandidátky hnutí ANO se vrátil Milan Kroupa, který ji vedl v roce 2018 a zhruba rok byl i jabloneckým primátorem, než se tehdejší koalice rozpadla. Kandidátku SPD znovu vede do voleb Michal Švarc. KDU-ČSL půjde v Jablonci do komunálních voleb znovu se Zelenými a nezávislými kandidáty pod názvem Společně pro Jablonec, lídrem kandidátky je opět Lenka Opočenská (Zelení).
Samostatné kandidátky podali v Jablonci Piráti, lídrem je náměstek primátora Jakub Chuchlík, a Starostové pro Liberecký kraj, které stejně jako před čtyřmi lety vede do voleb náměstkyně primátora Jana Hamplová. TOP 09 se v Jablonci spojila s Unií pro sport a zdraví a s nezávislými kandidáty, lídrem je krajský předseda TOP 09 Petr Mikula.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostali zástupci sedmi z 11 politických uskupení. Po 28 letech tehdy prohrála volby ODS, s výrazným náskokem téměř deseti procentních bodů zvítězilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 25,12 procenta voličů a v zastupitelstvu obsadilo devět křesel ze 30. Přesto spolu s SPD, která byla třetí a má čtyři zastupitele, skončilo vládní hnutí v opozici. Jednoho zastupitele má uskupení Pro Jablonec. K urnám tehdy přišlo 38,99 procenta voličů.
Koalici sestavila v roce 2022 druhá ODS, která má v končícím zastupitelstvu pět mandátů. Občanští demokraté se spojili s Piráty a uskupením Společně pro Jablonec, které mají po čtyřech zastupitelích, a Starosty pro Liberecký kraj, ti obsadili tři křesla. Koalice má těsnou většinu 16 mandátů, v čele města stojí Miloš Vele.