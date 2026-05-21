V Liberci bude za měsíc při duelu s JAR na mistrovství světa ve fotbale fan zóna

Zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou (JAR) na mistrovství světa ve fotbale budou moci lidé v Liberci za měsíc společně sledovat na náměstí u radnice, bude tam fan zóna. Podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) půjde 18. června o celodenní program, nejen promítání zápasu na velkoplošných obrazovkách.
"Máme to nazvané Liberec fandí Česku před radnicí," řekl Lenert novinářům.
Součástí akce budou podle něj také fotbalové turnaje dětí, exhibice české reprezentace v bezkontaktním fotbalu (walking football), předávání ocenění nejlepším fotbalovým klubům z kraje, vystoupení taneční skupiny A-styl, koncert Jakuba Děkana i laser show promítaná na budovu radnice.
Hlavní částí programu ale bude samozřejmě zápas české reprezentace, který má výkop 18. června v 18:00. "Je to jediné utkání, které se hraje pro naše časové pásmo v rozumných hodinách, protože příznivci fotbalu vědí, že na zbylé fotbaly si budeme muset bohužel přivstat," dodal Lenert. S Jižní Koreou budou hrát čeští fotbalisté 12. června od 4:00 a s Mexikem 25. června od 3:00.
Na akci v Liberci s odhadovanými náklady 1,5 milionu korun se bude radnice podle náměstka podílet částkou do 100.000 korun. "Hlavním pořadatelem je Sportima a my jsme pouze přispěvatelé. Jsme dohodnutí s pořadateli, že uhradíme náklady na promítání a obrazovky," řekl náměstek.
V Liberci bude veřejné promítání nějaké sportovní akce na náměstí před radnicí po dvou letech. V roce 2024 tam mohli sledovat fanoušci hokeje finále mistrovství světa, v němž Česko porazilo Švýcarsko 2:0. Tehdy bylo náměstí plné. Podle Lenerta je možné, že i letos nabídnou přenos z hokejového šampionátu, který se nyní koná ve Švýcarsku. "Pokud by česká reprezentace uspěla a dostala se do finále, tak máme připravenou variantu promítání finále mistrovství světa v hokeji," dodal.