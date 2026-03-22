V Liberci chystají herci divadla nezvyklé představení, odehrají ho v baru

V Liberci chystají činoherní herci Šaldova divadla nezvyklé představení. Odehrají ho na netradičním místě, v baru Papír v dolním centru města, a zapojí do něj i diváky. Tento typ divadla na profesionální úrovni bude podle garantky projektu a herečky Elišky Jansové v Liberci poprvé.
"Tato odnož divadla je hodně populární v Praze. A mně bylo líto, že v Liberci nic takového není. Takže jsme se do toho pustili," řekla Jansová ČTK.
Premiéru bude mít divadelní projekt Na Dotek v baru v Revoluční ulici v úterý příštího týdne. "Netradiční je v několika věcech. Za prvé je to site-specific, to znamená, že je na zajímavém, zvláštním, netradičním místě pro divadlo. U nás je to konkrétně bar Papír. A potom je imerzivní, to znamená, že se děje přímo mezi diváky," řekla Jansová.
Děj zhruba hodinového představení dopředu prozradit nechtěla. "Bude záležet na každém divákovi, jaký příběh si odnese. Protože divák si vybere, jakou postavu sleduje, nebo může koukat na jeden dialog, pak přejít třeba ven nebo dovnitř. Takže každý divák si odnese trošku jiný zážitek. A v tom je právě kouzlo imerzivního divadla, že si potom třeba o tom můžou povídat. Každý zažije trošičku něco jiného," dodala Jansová.
Podle ní se příprava na toto představení odlišuje od běžného zkoušení v divadle. "Pro nás jako pro činoherní herce, protože většina z nás hraje tady v Divadle F. X Šaldy, kteří jsme zvyklí na to, že dostaneme text a tři měsíce zkoušíme, tak to byla zajímavá práce. Začínali jsme od improvizací, vytvářeli jsme si postavy a pak jsme sledovali jejich příběhy," řekla Jansová.
Podoba představení bude podle ní také záležet na aktivitě diváků. "V tomto případě nejsou jenom pasivními pozorovateli někde v hledišti, ale můžou chodit mezi námi, můžou nás kontaktovat, můžou se ptát, můžou si s námi povídat," uvedla. To, že bude každé představení jiné, si podle ní vyzkoušeli už při zkouškách, na které si pozvali hosty. "Pokaždé to byl jiný zážitek. Jednou se ti lidé víc styděli a jednou byli extrémně aktivní, takže jsme měli co dělat, abychom vůbec předali ten příběh," řekla Jansová.
Zatím mají podle ní naplánované kromě premiéry dalších pět repríz. Zda budou další nebo zkusí připravit jinou takovou inscenaci, bude záležet na zájmu diváků. "Uvidíme, jak se to chytne. Samozřejmě v Praze se dělají velkolepé projekty a je to fascinující. Ale my jsme si říkali, že nejdřív zkusíme takovou komornější věc, která je pouze nahoře v baru. A že když budou lidé chodit, bude o to zájem, tak bychom se mohli pustit i do něčeho většího," dodala. Kromě ní se v nezvyklé inscenaci představí v hlavních rolích Kateřina Kornhäuserová, Tomáš Kyselka a Michal Květák.