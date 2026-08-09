V centru Liberce hasiči likvidují od dnešního podvečera požár domu v Nerudově ulici. Oheň vzplál na střeše objektu. Celkem 15 osob opustilo budovu ještě před příjezdem hasičů. ČTK to řekla mluvčí hasičů Petra Knížková. V 18:47 se podařilo požár lokalizovat. Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev ČTK řekl, že událost se obešla bez zranění.
Policisté kvůli zásahu složek záchranného systému omezili dopravu v centru města. Na místo přijelo postupně šest jednotek hasičů. "V tuto chvíli probíhá rozebírání střešní konstrukce a dohašování skrytých ohnisek," uvedla krátce po 19:30 Knížková. Hořet začalo před 18:00.