V Liberci hořelo v bytovém domě, jeden člověk se zranil

V liberecké čtvrti Rochlice dnes večer hořelo v bytovém domě. Jeden člověk se při požáru zranil. Deset lidí opustilo dům samo ještě před příjezdem hasičů. Krajští hasiči to oznámili na síti X. Výši škod a příčinu vzniku požáru zatím neuvedli.
Oznámení o požáru dostali hasiči krátce po 20:00. Šíření požáru zastavili už deset minut poté a oheň zcela zlikvidovali zhruba do půl hodiny od ohlášení. Jednoho člověka ošetřili zdravotníci a převezli ho do nemocnice.
"Obyvatelé okolních bytů se již vrátili do svých domovů," oznámili hasiči po 21:30. "Na místě nadále zůstávají vyšetřovatelé příčin požárů," doplnili.