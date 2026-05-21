V Liberci jde do komunálních voleb TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými

V Liberci se na společné kandidátce pro podzimní komunální volby domluvila TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými. Kandidovat budou pod hlavičkou Liberecká 9, za lídra mají podnikatele Zdeňka Chmelíka (TOP 09). Ten dnes novinářům řekl, že kampaň chtějí stavět na devíti konkrétních tématech, které ovlivňují kvalitu života ve městě.
"Liberecká devítka nevznikla proto, že bychom chtěli dělat další nevýraznou politickou kampaň. Vznikla s pocitem, že se z komunální politiky postupně vytrácí zdravý rozum, odbornost a schopnost provádět změny tak, jak by si lidé přáli. Liberec je krásné město, ale každý, kdo v něm opravdu žije, zároveň ví, že spousta věcí dlouhodobě nefunguje tak, jak by měla a mohla. My nechceme lidem slibovat zázraky, ale spíše se postarat o to, aby dobře fungovalo to, co město již má," řekl Chmelík.
Dvojkou na kandidátce Liberecké 9 bude ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest Jan Marek (nestr.), trojkou bývalý vedoucí opery Šaldova divadla Martin Doubravský (nestr.) a čtyřkou instrumentářka z nemocnice Lenka Procházková (KDU-ČSL).
V minulých komunálních volbách byli zástupci TOP 09 i KDU-ČSL na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj (SLK), na další spolupráci se nedomluvili. Nadcházejí komunální volby budou 9. a 10. října.
Nejde o jediné nové uskupení pro nadcházející volby v Liberci. Na spolupráci se domluvily také menší politické strany GEN a Svobodní. Jejich kandidátku nazvanou Libe! povede bývalý primátor Liberce Tibor Batthyány. Společnou kandidátku postaví také Piráti a místní uskupení Liberec otevřený lidem (LOL). Jejich lídrem bude náměstek primátora Jan Hruška.
Lídra pro nadcházející komunální volby v Liberci ohlásilo také SLK, které bude tentokrát kandidovat samostatně. Starosty povede zastupitel Lukáš Hájek. Známý je také lídr společné kandidátky ODS a Unie pro sport a zdraví, povede ji bývalý náměstek primátora Liberce Jiří Veselka.
Před čtyřmi lety komunální volby v Liberci vyhrálo uskupení Starostů pro Liberecký kraj (SLK) ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL se ziskem 12 ze 39 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s 11 mandáty a třetí bylo se šesti zastupiteli uskupení LOL. Po čtyřech zastupitelích mají ODS a SPD, dva mají Piráti. Vládnoucí koalici v Liberci tvoří SLK, ANO a Piráti.