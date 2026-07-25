V Liberci končí festival Benátská!, vystoupí Lucie, Mig 21 nebo Majk Spirit

V areálu ve Vesci v Liberci končí hudební festival Benátská! Program jeho 32. ročníku se protáhne až do časného nedělního rána. Na hlavní scéně se jako první před polednem představí Honza Nedvěd ml. a Příbuzní. Dále vystoupí Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, skupiny Wohnout, Mig 21, Lucie a zpěvák Sebastian. Hudební produkce se uskuteční na čtyřech scénách.
Kapela Lucie, která slaví 40 let na hudební scéně, zahraje své hity jako Amerika, Černí andělé, Medvídek nebo Sen. Vedle toho pravděpodobně představí písně Marie a Krása a zázrak a tajemství z připravovaného alba nazvaného R.A.D.O.S.T. vznikajícího již bez zpěváka Davida Kollera. Ve skupině ho nahradil zpěvák Viktor Dyk.
Také soubor Mig 21, jehož členové se označují jako "chlapecká taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchova" v čele s hercem a zpěvákem Jiřím Macháčkem zahraje své největší hity. Michal Hrůza vedle známých skladeb upozorní i na své nové album Kouzlo samoty.
Program na Adifex Stage, který je věnovaný mladší generaci posluchačů, otevře slovenský rapper Majk Spirit. Naopak v prostoru Magna hudební stan se s kapelami jako Brutus, XIII. století, Vítkovo kvarteto nebo Kreyson s Láďou Křížkem budou bavit spíše starší posluchači. Skutečná liga Stage pak přivítá účastníky soutěže pro začínající kapely, která se zaměřuje na autorskou tvorbu a živé hraní.
Na první den festivalu Benátská! dorazilo několik tisíc lidí, další neustále přicházejí. Podle pořadatelů festival letos aspiruje na návštěvnický rekord. Loňská Benátská! zaznamenala přes 40.000 lidí.
Příští ročník se uskuteční od 27. července do 1. srpna. Prvními ohlášenými vystupujícími jsou skupiny Divokej Bill, Olympic, Jelen, rapper Marpo a zpěvačka Kateřina Marie Tichá.