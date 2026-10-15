V Liberci přibylo centrum pro lidi s autismem a kombinovaným handicapem

V Liberci přibylo denní centrum pro lidi s autismem a kombinovaným handicapem. Pomáhat bude mladým lidem od 15 let věku, pro něž je nabídka v regionu nedostatečná. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Jana Kodymová. Slavnostní otevření centra spojené s Dnem otevřených dveří bude tento pátek odpoledne.
"Centrum denních služeb Kompas v Kubelíkově ulici nabídne dospívajícím a dospělým lidem s poruchou autistického spektra nebo kombinovaným handicapem podporu při rozvoji samostatnosti i smysluplném trávení času. Nové zařízení reaguje na dlouhodobý nedostatek specializovaných sociálních služeb pro dospívající a dospělé lidi s autismem v Liberci a jeho správním obvodu," dodala Kodymová.
Kompas bude provozovat Apoštolská církev. "Reagujeme na reálné potřeby rodin, které často po ukončení povinné školní docházky svých dětí narážely na nedostatek návazných služeb. Chceme pro klienty vytvořit bezpečné prostředí, kde najdou nejen odbornou péči, ale také prostor pro rozvoj svých individuálních schopností," uvedl ředitel centra Stanislav Hart. Očekává, že služeb Kompasu využijí rodiny pěti až deseti mladých autistů.
Liberec na otevření centra přispěl 215.000 korun. Dotace města byla určená na pořízení provozního, terapeutického a kompenzačního vybavení a dalších pomůcek. Kompas by měl pomáhat nejen svým klientům, ale i jejich rodinám a dalším pečujícím. "Každodenní péče o člověka s autismem nebo kombinovaným postižením může být časově i psychicky náročná. Dostupná denní služba proto může blízkým poskytnout potřebný prostor pro odpočinek, práci i vyřízení běžných záležitostí," dodala mluvčí města.