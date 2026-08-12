V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzim

Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku v horním centru města a bývalou pobočku Kooperativy nedaleko radnice začnou využívat od podzimu. Prostory v obou budovách se pro ně nyní upravují, což si vyžádá zhruba deset milionů korun. Je to po pěti milionech v každé bez vybavení nábytkem, řekl ČTK náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO).
Liberecký magistrát má celkem přes 500 zaměstnanců, kanceláře mají aktuálně v pěti budovách.
Stěhování svých úředníků chystá radnice zejména kvůli tomu, že ke konci letošního roku ji po čtyřech letech vyprší smlouva na pronájem kanceláří v soukromé budově S toweru. Podle Lenerta by ji zaměstnanci magistrátu měli opustit nejpozději do konce listopadu. "Abychom měli měsíc na nutné opravy, protože musíme to uvést do původního stavu," řekl náměstek.
Do zámku, který město koupilo předloni za 81 milionů korun, se přestěhuje zhruba 30 pracovníků z odborů dopravních staveb, energetiky a interního auditu a také z kanceláře architektury města. Obsadí přízemí v takzvaném redernovském křídle. Před jejich stěhováním je potřeba na zámku opravit osvětlení, elektřinu a další rozvody a vymalovat kanceláře. Lenert předpokládá, že úředníci se do památkově chráněné budovy v horním centru nastěhují v říjnu.
Bývalou pobočku pojišťovny Kooperativa nedaleko radnice, kterou město koupilo letos za 44 milionů korun, by úřednici měli začít využívat zhruba o měsíc později. Radnice tam přestěhuje kolem 40 pracovníků odboru dopravně správních agend včetně registru vozidel. "Dělá se tam revize výtahů, dělají se tam nějaké drobné zásahy na střeše a upravují podlahové krytiny. A protože ten objekt není zcela bezbariérový, tak se dole dělá bezbariérová přepážka pro hendikepované občany, aby nemuseli do pater," dodal Lenert.