V Liberci se v úterý znovu lidé sejdou aby podpořili veřejnoprávní média

Autor: ČTK
  16:15aktualizováno  16:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Liberci se v úterý v 16:36 znovu lidé sejdou, aby podpořili nezávislost veřejnoprávních médií. Demonstraci před libereckou radnicí organizuje tentokrát liberecké studio Českého rozhlasu ve spolupráci se zdejším studiem České televize, zjistila ČTK. Zaměstnanci obou médií vyhlásili na úterý stávku. Protesty jsou reakcí na vládní návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování obou veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.

V Liberci nejde o první podobnou akci, poprvé se lidé před libereckou radnicí sešli už v sobotu 24. října bezprostředně poté, co Poslanecká sněmovna poslala navzdory námitkám opozice do druhého čtení sporný vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků. O den později demonstrovalo několik stovek lidí ze stejných důvodů v České Lípě, ve středu 28. října se uskutečnil protest také v Jablonci nad Nisou.

Veřejnoprávní média podpořilo stejně jako řada dalších českých divadel i Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Po představení Cirkus Humberto diváky oslovil Zdeněk Kupka v roli principála cirkusu Petra Berwitze: "Je symbolické, že vás oslovujeme právě tady, v Šaldově divadle. Za pár týdnů to bude 37 let (1989), kdy na tomto místě probíhal zápas o svobodu a demokracii, který se podařilo dovést ke zdárnému konci. Proto prosíme, nebuďme lhostejní k tomu, co se děje, protože svobodu je mnohem snazší ztratit než znovu získat."

Na podporu médií se sešly v minulém týdnu v kampusu i stovky studentů Technické univerzity v Liberci, studenti kritizovali i způsob, jakým koalice návrh zákona ve Sněmovně prosadila: "Považujeme za nevhodné, aby byl takto projednáván zákon, který se týká svobody a nezávislosti médií," zaznělo na shromáždění. Studenti kritizovali i navržené snížení množství peněz pro obě veřejnoprávní média. "Obáváme se, že se tento pokles projeví na rozsahu a kvalitě vysílání, zejména na původní tvorbě, dětských pořadech, regionálním zpravodajství a dokumentární a kulturní tvorbě," uvedli studenti.

Podporu médiím vyjádřil i rektor univerzity Aleš Kocourek: "Člověk by si vůbec nepomyslel, že něco takového je v České republice ještě možné. Zažili jsme to už mnohokrát v historii a historie nám mnohokrát ukázala, že v okamžiku, kdy se začne sahat na svobodnou kulturu, na veřejnoprávní média a na veřejné vysoké školy, že to vždycky dopadne špatně. Prosím, nenechme tohle, aby se v České republice znovu opakovalo a znovu stalo," vyzval. Nelze podle něj dopustit, aby se svoboda a demokracie "krájela jako salám" a postupně ubývala.

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